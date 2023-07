Britský protimonopolný úrad o šesť týždňov predĺžil termín rozhodnutia týkajúceho sa plánu softvérovej spoločnosti Microsoft prevziať za 69 miliárd dolárov výrobca počítačových hier Activision Blizzard. Regulátor v oznámení uvádza, že od Microsoftu dostal nový a podrobný návrh. Konečný termín úrad stanovil na 29. augusta, o veci sa však bude snažiť rozhodnúť pred touto lehotou. Agentúra Bloomberg predtým informovala, že firmy zvažujú, či sa čiastočne nevzdať kontroly nad svojím segmentom cloudových hier v Británii.

Transakcia, ktorú firmy oznámili začiatkom minulého roka, by bola najväčším prevzatím vo videohernom priemysle. Britský protimonopolný úrad sa stal prvým významným regulačným orgánom, ktorý v apríli akvizíciu zablokoval. V stredu oznámil, že reštrukturalizovaná dohoda medzi spoločnosťami by mohla upokojiť jeho obavy. Novú podobu návrhu znovu prešetrí.

Ústupok britskému regulačnému úradu by mohol zahŕňať predaj práv na cloudový trh s hrami v Británii nejakej telekomunikačnej, hernej alebo internetovej spoločnosti, oznámili zdroje agentúre Bloomberg. Jeden z nich uviedol, že záujem by mohla mať aj súkromná investičná spoločnosť.

Americká Federálna obchodná komisia požiadala o dočasné zastavenie transakcie, to ale americký súd zamietol. Európska komisia akvizíciu v polovici mája schválila a uviedla, že ústupky ponúknuté Microsoftom vyriešili jej obavy ohľadom hospodárskej súťaže.

Activision Blizzard stojí napríklad za hrami Call of Duty či Candy Crush, spojenie firiem by malo urýchliť rast hernej divízie Microsoftu. Po dokončení transakcie by Microsoft bol treťou najväčšou hernou firmou na svete podľa výšky tržieb za spoločnosťami Tencent a Sony.

Obe americké firmy sa dohodli na termíne uzavretia dohody do 18. júla. Ak z prevzatia zíde, Microsoft by mal uhradiť penále tri miliardy dolárov.