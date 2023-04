Britský premiér Rishi Sunak chce uzavrieť dohodu s Európskou úniou, ktorá by občanom Spojeného kráľovstva uľahčila cestovanie. S odvolaním sa na osoby oboznámené so situáciou to uviedla agentúra Bloomberg, podľa ktorej sú meškania na hraniciach vyvolané pasovými kontrolami.

R. Sunak dúfa, že na základe zlepšených vzťahov s EÚ dosiahne dohodu, ktorá by Britom umožnila používať na overenie pasov únie elektronické brány. Krok by urýchlil prekračovanie hraníc, pretože manuálne kontroly prispievajú k častým oneskoreniam v rušných obdobiach.

Formálne vec zatiaľ nebola prednesená, ale diplomati túto otázku neformálne nastolia, uviedol Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje.

R. Sunak sa snažil zlepšiť vzťahy medzi Bruselom a Londýnom, ktoré sa zhoršili za vlády jeho predchodcov Borisa Johnsona a Liz Trussovej. Tí sa vyhrážali, že zrušia časť paktu o brexite, ktorý Johnson sám s blokom podpísal. Vo februári Británia dosiahla dohodu s dvadsaťsedmičkou ohľadom obchodných dohôd pre Severné Írsko.

Podľa plánov EÚ, ktoré sa majú zaviesť v roku 2024, by sa občanom Spojeného kráľovstva a takzvaných tretích krajín mohli odobrať biometrické údaje na získanie bezvízového styku. Britská vláda sa však obáva, že sa tým problém častých meškaní nevyrieši.

Prekračovanie hraníc je zásadnou otázkou v širšej debate o brexite, ktorá je pre obe strany politicky nepríjemná. EÚ umožňuje občanom bloku a pridruženým krajinám Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) používať svoje elektronické brány. Ich rozšírenie aj pre Britov by porušilo zásadu, že si Spojené kráľovstvo po brexite nezachová výsady vyplývajúce z členstva v EÚ.

Situácia je komplikovanou nie len pre R. Sunaka, ale aj pre jeho vládnu Konzervatívnu stranu, ktorá je odhodlaná bagatelizovať akékoľvek nepriaznivé dopady brexitu vzhľadom na to, že odchod z EÚ prezentovala ako prínos. Narušenie obchodu, meškanie na hraniciach a nutnosť platiť za roaming mobilných dát patria medzi problémy, pre ktoré niektorí voliči prehodnocujú svoje rozhodnutie z roku 2016 opustiť blok.

Británia už umožňuje návštevníkom z EÚ využívať v Británii elektronické brány, čo znamená, že existuje rozdiel v cestovnom režime pre britských a európskych občanov.