Novým britským ministrom obrany sa stal doterajší minister pre energetickú bezpečnosť Grant Shapps. Vymenovanie 54-ročného Shappsa oznámil premiér Rishi Sunak po tom, čo vo štvrtok ráno z postu ministra obrany odstúpil Ben Wallace.

Odchod Wallacea má byť súčasťou rekonštrukcie vlády, ktorá by mala pokračovať v priebehu jesene a súvisí s budúcoročnými parlamentnými voľbami. Wallace svoju demisiu zdôvodnil zrušením svojho volebného obvodu.

I’m honoured to be appointed as Defence Secretary by @RishiSunak



I’d like to pay tribute to the enormous contribution Ben Wallace has made to UK defence & global security over the last 4 years https://t.co/CXWOaYnmUJ