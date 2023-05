Britská telekomunikačná skupina BT sa pustila do najradikálnejšieho znižovania nákladov od svojej privatizácie v 80. rokoch. Uviedla, že do roku 2030 zruší 40- až 55-tisíc pracovných miest, čo sa týka aj zamestnancov a dodávateľov tretích strán. Súčasnú pracovnú silu skupiny tvorí 130-tisíc ľudí, ktorí väčšinou pracujú na plný úväzok. Informujú o tom noviny Financial Times.

BT sa už pustila do programu znižovania nákladov. Zatiaľ dosiahla úsporu vo výške 2,1 miliardy libier (2,42 mld. eur). „Nová BT Group bude štíhlejším podnikom s lepšou budúcnosťou,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Philip Jansen. Poznamenal, že s príchodom nových technológií je možné dosiahnuť veľké zmeny. „Generatívna AI nám dáva istotu, že môžeme ísť ešte ďalej,“ uviedol P. Jansen na margo (rušenia) pracovných miest, ktoré prináša digitalizácia a automatizácia.

„Zavedenie nových technológií v celej spoločnosti spolu s dokončením vybudovania optickej infraštruktúry, ktorá nahradí medenú sieť, prinesie v nasledujúcich rokoch znižovanie nákladov na pracovnú silu,“ uvádza sa vo vyhlásení Zväzu pracovníkov v telekomunikáciách s tým, že rušenie pracovných miest nie je nijakým prekvapením. Odborári zároveň tvrdia, že spoločnosti BT dali jasne najavo, že chcú zachovať čo najviac priamych pracovných miest a že „akékoľvek znižovanie stavov by v prvom rade malo byť namierené na subdodávateľov a prirodzený úbytok“. Sú hlboko znepokojení rozsahom aktuálnych škrtov a požadujú okamžité stretnutie s riaditeľom P. Jansenom.

Bývalý britský monopol BT vykázal zmiešané ročné výsledky. Zatiaľ čo výnosy a zisky prekonali očakávania, cash flow, ktorý investori pozorne sledujú, bol sklamaním. Za 12 mesiacov do konca marca bol vo výške 1,3 miliardy libier, čo je dolná hranica rozpätia 1,3 až 1,5 miliardy libier (1,5 až 1,73 mld. eur), ktoré si firma stanovila. Akcie BT klesli na začiatku štvrtkového obchodovania (18. mája) takmer o osem percent. Celoročné tržby skupiny spadli na 20,7 miliardy libier (23,85 mld. eur). Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou sa vyšplhal o päť percent na 7,9 miliardy libier (9,1 mld. eur).