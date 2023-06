Britský expremiér Boris Johnson bude písať stĺpček pre bulvárny denník Daily Mail. Jeho texty budú vychádzať každú sobotu, uviedol Daily Mail.

Johnson sa pred časom vzdal poslaneckého mandátu pre správu parlamentného výboru, podľa ktorej vedome uviedol poslancov do omylu svojimi výrokmi o večierkoch v Downing Street v čase pandemických reštrikcií.

Návrat k pôvodnému remeslu

„Či už Borisovi fandíte, alebo nie, bude to povinná čítanie – ako vo Westminsteri, tak pre milióny ľudí po celom svete,“ myslí si denník. Na Twitteri bývalého konzervatívneho politika označil za jedného z „najvtipnejších a najoriginálnejších novinárov v odbore“.

Na videu, ktoré bolo zverejnené v piatok ráno, sľúbil Johnson čitateľom „absolútne necenzurovaný“ obsah. „Budem písať, čo budem chcieť,“ povedal. Dodal tiež, že „sa možno bude musieť zaoberať aj politikou“, ale „bude sa samozrejme snažiť robiť to čo najmenej, ak to nebude nevyhnutne potrebné“.

Johnson, jeden z najznámejších a najrozporuplnejších britských politikov, od vlaňajšej rezignácie na post premiéra zarába milióny libier vďaka verejným prednáškam.

Očakáva sa, že aj Johnsonov návrat k novinách bude lukratívny. Stanica ITV News uviedla, že podpísal zmluvu v hodnote jeden milión libier. Bývalý politik vďaka stĺpčeku tiež získa v jednom z najčítanejších britských pravicových denníkov priestor na vyjadrenie svojich názorov na vládu premiéra Rishiho Sunaka.

Johnsonova novinárska kariéra

Johnson začal svoj profesionálny život v žurnalistike, no bol prepustený z denníka The Times za to, že si vymyslel citát. Jeho kariéra pokračovala v novinách The Daily Telegraph, kde ako bruselský spravodajca pranieroval Európsku úniu.

Neskôr sa súbežne venoval mediálnej a politickej kariére, vypracoval sa až na šéfredaktora časopisu The Spectator, starostu Londýna a poslanca parlamentu. Kým sa stal premiérom, písal pravidelný stĺpček pre The Daily Telegraph, kde bol často kritizovaný za svoje názory – bol okrem iného obvinený z islamofóbie, keď povedal, že moslimky, ktoré nosia burky, vyzerajú ako poštové schránky alebo bankoví lupiči.