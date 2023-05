Ekologicky zmýšľajúce žiačky na North London Collegiate School (NLCS) by na večeru rady ochutnali exotickejšie jedlá, ako sú červy, cvrčky a kobylky, informuje The Telegraph.

Jedna z najprestížnejších súkromných dievčenských škôl v krajine si účtuje poplatky 20-tisíc libier ročne (takmer 23-tisíc eur). Aktuálne testujú jedlá, ako sú rezance na čínsky spôsob s kobylkou teriyaki, sladké čili a limetkové cvrčky či mexickú ryžu s byvolími červami. Má ísť o posun smerom k udržateľnejšiemu spôsobu stravovania. Skúšobná ponuka bude trvať niekoľko týždňov, v prípade záujmu ju zavedú natrvalo.

K dispozícii je už teraz prevažne vegetariánske menu s dvoma tretinami jedál bez mäsa. NLCS je zakladajúcim členom siete London School Eco Network. Školy v celom Londýne spolupracujú na národných ekologických iniciatívach, ako je napríklad samit o klíme mládeže.

Zdroj vlákniny

Generálny manažér pre stravovanie v NCLS Guy Kaye povedal: „Sme odhodlaní podporovať udržateľnosť bez toho, aby sme ohrozili spokojnosť žiakov. Dievčatá boli hnacou silou tejto zmeny. Sú skutočne otvorené skúšaniu nových vecí, aj keď to zahŕňa jedlý hmyz, ktorý je veľmi bežný v iných častiach sveta ako bohatý zdroj vlákniny.“

Chov hmyzu spôsobuje oveľa menej emisií skleníkových plynov ako tradičný chov mäsa, pričom hmyzie farmy vypúšťajú o 75 percent menej uhlíka ako hydinové farmy. Hmyz je tiež široko konzumovaný po celom svete. Mnohé krajiny, napríklad Kórea, Tanzánia a Mexiko, ho považujú za pochúťku.

Hmyz pochádza od britského predajcu Souschef. Svoj hmyzí produkt opísal, že má „orechovú“ príchuť, dal by sa použiť v receptoch, ako sú hmyzie cestoviny, cvrčia múka by sa mohla pridávať do koláčov a chleba. Souschef uznal, že jeho výrobky sú drahé, pričom 15-gramové vrecko pečených cvrčkov Peri Peri stojí 2,90 libry (3,30 eura). Spoločnosť pripísala vysoké náklady nízkemu dopytu v dôsledku skutočnosti, že „jesť hmyz nie je v západnej kultúre stále veľmi populárne“.

Zdravotné výhody

Nezvyčajné hmyzie prísady sú ekologickejšie ako mäsové výrobky, no môžu zároveň priniesť aj neočakávané zdravotné výhody. Štúdia Univerzity Teramo v Taliansku z roku 2019 zistila, že kobylky, priadky morušové a cvrčky obsahovali niekoľkonásobne vyššiu koncentráciu antioxidantov, aké sa nachádzajú v pomarančovej šťave.

Nie je to prvýkrát, čo sa v britských školách objavujú vzorky potravín na báze hmyzu. Projekt vedený Cardiffskou univerzitou a Univerzitou v Západnom Anglicku predostrel v roku 2022 žiakom štyroch základných škôl cvrčky a múčne červy, aby im ukázal, ako chutí tento nezvyčajný zdroj bielkovín.