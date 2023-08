Britská ropná spoločnosť BP hospodárila v druhom štvrťroku s čistým ziskom 2,59 miliardy dolárov, čo je medziročný prepad skoro o 70 percent.

Podnik to uviedol v tlačovej správe.

Dôvodom je najmä pokles cien ropy v porovnaní s vlaňajškom, s výrazným prepadom sa tak stretávajú aj ďalšie veľké firmy v tomto odvetví. BP zvýši dividendu.

„Veľmi dobré štvrťročné obdobie“

Štvrťročný výsledok zaostal za odhadmi analytikov. Tí ho v ankete spoločnosti Refinitiv odhadovali zhruba na 3,5 miliardy dolárov. V prvom štvrťroku mal podnik čistý zisk takmer päť miliárd dolárov.

Firma uviedla, že výsledok odráža výrazne nižšie marže rafinérií, vyššiu úroveň obratu a údržby, ale aj slabý výsledok obchodovania s ropou. Manažment však za druhý štvrťrok navrhol zvýšiť dividendu o desať percent na 7,27 centa na kmeňovú akciu. BP tiež uviedla, že v nasledujúcich troch mesiacoch odkúpi späť svoje akcie za 1,5 miliardy dolárov.

„Bolo to veľmi dobré štvrťročné obdobie,“ povedal v televízii CNBC generálny riaditeľ BP Bernard Looney. „Celkovo teda robíme to, čo sme povedali, že budeme robiť,“ dodal. To podľa neho znamená, že firma udrží výkon, ale zároveň vykoná transformáciu. „S výsledkami sme veľmi spokojní,“ uzavrel.

Dopyt po rope sa znížil, zisky klesajú

Pred rokom boli ceny ropy výrazne vyššie kvôli dopadom invázie ruských vojsk na Ukrajinu. Západné štáty po nej zaviedli sériu protiruských sankcií, ktorých výsledkom boli obavy, že na trhu nebude dosť surovín.

Teraz sú ceny nižšie jednak preto, že situácia na trhoch sa upokojila, jednak preto, že citeľne spomalil rast globálnej ekonomiky a znížil sa dopyt.

Výrazne nižší zisk ako pred rokom vykázal v Európe za druhý štvrťrok napríklad aj britský konkurent Shell a francúzsky ropný gigant TotalEnergies. Podobne americkému kolosu Exxonmobil zisk v druhom štvrťroku medziročne klesol o 56 percent.

Päť najväčších ropných spoločností na Západe vlani dosiahlo zisk spolu takmer 200 miliárd dolárov. Dôvodom boli práve dopady vojny na Ukrajine a s tým spojený vysoký rast cien niektorých surovín. Spoločnosť BP za minulý rok vykázala rekordný zisk 27,7 miliardy dolárov.