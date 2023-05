Bitcoin, ether a ďalšie kryptomeny by mali byť regulované ako hazardné hry, a to kvôli značným rizikám, ktoré predstavujú pre spotrebiteľov. V stredajšej správe to uviedol finančný výbor britského parlamentu. Británia teraz pripravuje svoje prvé pravidlá pre kryptomeny, na ktoré sa zatiaľ vzťahujú iba opatrenia proti praniu špinavých peňazí, uviedla agentúra Reuters.

Správa upozorňuje, že kryptomeny bitcoin a ether tvoria dve tretiny všetkých kryptoaktívnych aktivít a nie sú kryté žiadnou menou ani majetkom. To podľa správy vedie k výkyvom cien a k riziku straty všetkých peňazí investovaných do týchto kryptomien.

Správa tiež varuje, že regulácia drobného obchodovania a investovania v oblasti kryptomien by mohla v spotrebiteľoch vyvolať prehnané predstavy o tom, ako sú tieto aktivity bezpečné či chránené. „Preto dôrazne odporúčame, aby vláda regulovala drobné obchodovanie a investičné aktivity pri nekrytých kryptoaktivitách ako hazardné hry, a nie ako finančné služby," píše sa v správe.

Zväz britského odvetvia kryptoaktiv CryptoUK sa dôrazne vyslovil proti tomu, aby sa odvetvie kryptoaktiv stavalo na rovnakú úroveň ako hazardné hry. „Tieto tvrdenia, ktoré sú neužitočné, nepravdivé, zásadne chybné a nepodložené, nás znepokojili a sklamali. Neodrážajú skutočnú povahu, účel a potenciál kryptopriemyslu," uviedol zväz.

Britský Úrad pre finančnú etiku opakovane varoval spotrebiteľov, že môžu prísť o všetky svoje peniaze investované do kryptomien. Globálna trhová hodnota kryptoaktiv sa teraz pohybuje okolo 1,2 bilióna dolárov, čo predstavuje iba nepatrnú časť finančného systému. Minuloročný kolaps kryptomenovej burzy FTX podčiarkol potrebu toto odvetvie regulovať, uviedol Reuters.

Štáty Európskej únie v utorok definitívne schválili pravidlá regulácie trhov s kryptomenami, ktoré zavádzajú doteraz najprísnejší medzinárodný štandard pre obchodovanie na trhu s virtuálnymi aktívami. Sprostredkovatelia budú vďaka novej norme zhromažďovať údaje o predávajúcich a kupujúcich, čo má zabrániť praniu špinavých peňazí či skomplikovať obchádzanie únijných sankcií.