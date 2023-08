Takmer každý obyvateľ Británie bude musieť mať v dosahu tri míle, teda 4,8 kilometra, bankomat, ktorý nebude účtovať poplatky. Nariadenie je minimálnym štandardom pre banky, aby sa ochránili služby pre ľudí a podniky, ktorí si chcú vybrať alebo uložiť hotovosť. Ak ich nesplnia, budú môcť banky byť pokutované. Oznámilo to ministerstvo financií, ktoré k tomuto rozhodnutiu pristúpilo napriek klesajúcemu používaniu bankoviek a mincí.

„Hoci rastúca možnosť voľby a pohodlia digitálnych platieb sú skvelé, hotovosť má dôležitú a trvalú úlohu,“ uviedol tajomník ministerstva financií Andrew Griffith.

Podľa schváleného britského zákona o finančných službách a trhoch získal úrad pre finančný dohľad (FCA) právomoc chrániť prístup k hotovosti bez akýchkoľvek poplatkov pre tých, ktorí majú bankový účet, uviedlo ministerstvo. Ak banky nejakú službu umožňujúcu výber zrušia, budú musieť zaviesť náhradné, a to ešte pred zrušením existujúcej.

FCA v máji uviedol, že 97,5 percenta ľudí žijúcich v mestských oblastiach má prístup k službám vkladu a výberu hotovosti do vzdialenosti jednej míle (1 609,344 km). Vo vidieckych oblastiach ale tento podiel klesá na 72,6 percenta, v prípade vzdialenosti do troch míľ je to ale 98,5 percenta.

Percentuálny podiel hotovostných platieb na všetkých transakciách klesol v roku 2021 na 15 percent z 62 percent v roku 2006. Podľa správy ministerstva financií o platobných trhoch sa má do roku 2031 ďalej znížiť na šesť percent. Pandémia covidu-19 urýchlila používanie kariet a telefónov na bezkontaktné platby.

Bankovky a mince sú síce stále druhým najväčším spôsobom platieb za kartami, na ktoré pripadá 57 percent transakcií. Ale ľudia žijúci vo vidieckych oblastiach sa obávajú, že s tým, ako banky budú zatvárať pobočky, pretože čoraz viac ľudí využíva internetové bankovníctvo, budú sa musieť spoliehať na bankomaty, ktoré si ale za každý výber účtujú poplatok.