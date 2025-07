Británia a Francúzsko sa dohodli na pilotnom pláne návratu migrantov, ktorí prichádzajú cez Lamanšský prieliv. V rámci dohody „jeden sem, druhý tam“ bude Spojené kráľovstvo vracať časť migrantov späť do Francúzska.

Výmenou za to prijme rovnaký počet migrantov, ktorí majú legitímne dôvody žiadať o azyl v Británii. Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Všetci, ktorí prídu do Spojeného kráľovstva, budú podrobení „prísnym bezpečnostným kontrolám“, dodal Starmer s tým, že nárok vstúpiť do krajiny budú mať len tie osoby, ktoré sa o to nepokúsili v minulosti nelegálnym spôsobom.

„Výmenou za každé vrátenie (do Francúzska) bude môcť prísť sem iný jednotlivec bezpečnou cestou - kontrolovanou a legálnou,“ povedal britský premiér.

Nová dohoda Spojeného kráľovstva s Francúzskom má migrantom ukázať, že pokusy o preplávanie Lamanšského prielivu na malých člnoch budú „márne“, uviedol Starmer s tým, že ak sa projekt osvedčí, rozšíria ho.