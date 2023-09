Veľká Británia do dvoch desaťročí pravdepodobne ustúpi od brexitovej dohody a bude presadzovať návrat k istému druhu spolupráce v rámci Európy. Myslí si to viacnásobný šéf v oblasti maloobchodu Stuart Rose, ktorý krátko viedol kampaň za zotrvanie Britov v Európskej únii pred referendom v roku 2016.



Podľa Bloombergu povedal, že „mladý muž alebo mladá žena dnes v pomerne mladom veku“ sa v najbližších 10 alebo 15 rokoch objaví na scéne, aby presvedčili Britov, že sa treba „vrátiť k nejakému druhu opätovne prerokovaného európskeho usporiadania“. Pre rádio LBC vyhlásil, že je „veľmi presvedčený, že sa to stane“ do 20 rokov, pričom dodal, že je to „zdravý rozum“.



S. Rose v súčasnosti vedie tretí najväčší reťazec supermarketov v Spojenom kráľovstve Asda, bol tiež vymenovaný za nevýkonného predsedu EG Group, prevádzkovateľa obchodov so zmiešaným tovarom, reštaurácií rýchleho občerstvenia a čerpacích staníc. Má dlhodobé skúsenosti v maloobchode v Spojenom kráľovstve; pôsobil aj ako generálny riaditeľ Marks & Spencer Group, Arcadia a Argos a predseda v Ocado Group. Módny reťazec Marks & Spencer ukončil svoje podnikanie na Slovensku ešte v roku 2017, keď postupne zatvoril všetky svoje pobočky. Odôvodnil to opakovanými stratami a obmedzenými možnosťami rásť na našom trhu.

V roku 2015 bol S. Rose vymenovaný za predsedu oficiálnej kampane za zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ, teda ešte pred referendom. Jeho pozícia však bola zrušená po komentároch poslancov parlamentu, ktorí naznačovali, že mzdy by mohli rásť, ak by sa po brexite obmedzila ponuka pracovnej sily.