V bratislavskej Petržalke by mohol vzniknúť nový logistický areál za približne 30 miliónov eur.

Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredne, dominovať by mu mali veľkoobchodné sklady a distribučné centrá s novými priestormi na prenájom pre služby a drobné montážne činnosti. S výstavbou by sa mohlo začať v roku 2025, trvať by mala dva roky.

Projekt spoločnosti SK5 Logimac by mohol priniesť viac ako 500 nových pracovných miest.

„V areáli stavby na ploche pozemku o výmere 68 516 metrov štvorcových budú vybudované dve logistické haly a štyri showroomy so súvisiacim zázemím," píše sa ďalej v zámere. V rámci navrhovanej činnosti sa na úrovni približne 10 percent podlahovej plochy počíta aj s vyčlenením priestorov pre montážne činnosti.

Malo by ísť napríklad o montáž vnútorného vybavenia automobilov, zostavovanie celkov z elektronických prvkov či montáž domácich spotrebičov. Vybudovaných by malo byť aj 280 parkovacích miest.