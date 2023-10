Z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave sa od pondelka lieta priamo do Bahrajnu. Ide o sezónnu charterovú linku, do exotického Bahrajnu sa tak bude lietať v tomto roku do decembra a v roku 2024 od marca do júna. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Tóthová.

Nová letecká linka lieta z bratislavského letiska na letisko Muharraq Island, neďaleko hlavného mesta Bahrajnu Manáma. Priamy let trvá približne päť hodín. „Bahrajn tak dopĺňa viaceré charterové exotické destinácie, do ktorých sa bude dať na jeseň letieť priamo z bratislavského letiska. Záujem o cestovanie je stále citeľný, čo potvrdila aj tohtoročná letná sezóna," uviedol riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Dušan Keketi.

Bahrajn je ostrovný štát v Perzskom zálive. Dostať sa z neho možno aj do Saudskej Arábie, ktorá je s Bahrajnom spojená mostom a cesta trvá približne jednu hodinu autom.