Jedným z najvplyvnejších obchodníkov na svete sa vďaka ropnému bohatstvu v Perzskom zálive stal šejk Tahnún bin Zájid Nahján. Počas niekoľkých posledných mesiacov získal kontrolu nad najväčším štátnym investičným fondom v Spojených arabských emirátoch (SAE) a rozšíril aktíva, na ktoré dohliada, na takmer 1,5 bilióna dolárov, uvádza Bloomberg.

Prostredníctvom rozšíreného impéria pokračuje vo financovaní obchodov v miliardách dolárov a snaží sa investovať do všetkého, od technológií až po financie. Tahnún teraz riadi dva najvýznamnejšie investičné fondy, čo z neho urobilo de facto obchodného šéfa bohatej rodiny Nahján s prístupom k zdanlivo nekonečným rezervám hotovosti. Narodil sa koncom 60. rokov – niekoľko rokov po objavení ropy v Abú Zabí. Spojené arabské emiráty boli vtedy ešte stále riedko osídlené, pričom mali necelých 250-tisíc obyvateľov v porovnaní s takmer desiatimi miliónmi v súčasnosti.



„Vedenie Spojených arabských emirátov uznalo, že najdôležitejším zdrojom štátnej moci sú financie,“ povedala vedúca výskumníčka z Centra globálnej energetickej politiky Kolumbijskej univerzity Karen Youngová. „Majú ekonomické prostriedky na to, aby si zabezpečili moc a formovali politiku okolo seba takým spôsobom, aký by nikdy nemohli dosiahnuť so svojou rozlohou alebo vojenskou silou,“ dodala s tým, že šejk je teraz najväčším stratégom a má možnosť využívať ekonomické prostriedky na podporu zahraničnej politiky krajiny.



Úvahy o kúpe finančných inštitúcií Standard Chartered a Lazard začiatkom tohto roka, aj keď napokon neúspešne, zdôrazňujú rozsah jeho ambícií. Medzi ďalšie významné obchody patrí investícia do ByteDance, čínskeho vlastníka spoločnosti TikTok, fond vo výške desať miliárd dolárov vyhľadávajúci na príležitosti v oblasti technológií, dohoda o financovaní fondu One Investment Management Radžíva Misru v hodnote 6,8 miliardy dolárov a prevzatie najväčšieho kolumbijského výrobcu potravín v spolupráci s bankárom a miliardárom Jaime Gilinskiom.

Ďalší zo šejkových hlavných subjektov G42 je partnerom spoločnosti Cerebras Systems, ktorá nedávno postavila prvý z deviatich superpočítačov AI ako alternatívu k systémom využívajúcim technológiu Nvidia.

Napriek obrovským finančným zdrojom, niektoré subjekty mali problémy s uzatváraním cezhraničných obchodov, ako napríklad nadnárodná banka Standard Chartered, a to v dôsledku ťažkostí s orientáciou v zložitých predpisoch o fúziách a akvizíciách v zahraničí.

Bankári a právnici varujú, že niektoré investičné nástroje Abú Zabí by mohli naraziť na kontroly národnej bezpečnosti, keďže americký výbor pre zahraničné investície vo všeobecnosti vykonáva prísnejšie kontroly obchodov medzinárodných investorov s obchodnými väzbami na čínsku vládu. Spojené arabské emiráty navyše dostali v auguste pozvánku stať sa členom zoskupenia veľkých rozvíjajúcich sa trhov BRICS, čím sa priblížia k mysleniu Pekingu.

Pútajú pozornosť

Podľa Lynn Ammarovej, partnerky právnickej firmy Cleary Gottlieb so sídlom v Abú Zabí, sa americké obchody pre subjekty z oblasti Perzského zálivu stali zložitejšími. „Široký geografický rozsah bude pravdepodobne naďalej priťahovať pozornosť orgánov, ktoré môžu mať obavy z potenciálneho toku informácií do Číny,“ povedala.

Technologický fond G42 buduje tímy v ázijských mestách vrátane Šanghaja, ktorých úlohou je vyhľadávanie investičných príležitostí, uviedla agentúra Bloomberg. Medzitým šejkova súkromná investičná firma Royal Group sa už dlho zameriava na Indiu, ktorú tamojší manažéri nazvali potenciálnym motorom rastu budúceho desaťročia.

Tahnún získal po marcovej reorganizácii aj kontrolu nad fondom Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). O niekoľko dní neskôr prezident SAE šejk Mohamed bin Saíd Nahaján vymenoval svojho najstaršieho syna Chálida za korunného princa, a teda dediča. ADIA v hodnote 993 miliárd dolárov patrí teraz medzi najväčšie svetové investičné fondy a podľa údajov Global SWF je od začiatku roku 2022 druhým najväčším investorom v regióne, hneď za verejným investičným fondom Saudskej Arábie.

Emirát zostáva centrom obchodovania a šejk Tahnún je jeho ústrednou postavou. Snaží sa o rozšírenie vplyvu a prilákanie ďalších miliardárov. Bridgewater Associates zakladá pobočku svojej rodinnej kancelárie v Abú Zabí a spolupracuje na dohodách so šejkom Tahnúnom, uviedla agentúra Bloomberg.

Väčšie ako Goldman

Vplyv šejka sa, samozrejme, prejavil aj lokálne. Kľúčovou súčasťou jeho impéria je spoločnosť International Holding, ktorá sa za pár rokov zhodnotil na 240 miliárd dolárov. Pôvodne to bola neznáma firma, zaoberajúca sa chovom rýb. Teraz je dvakrát väčšia ako Goldman Sachs Group a Blackstone.



„Náš záväzok k transparentnosti je evidentný v každodenných obchodných aktivitách, ktoré zahŕňajú konsolidáciu nehnuteľností a vytváranie strategickej spolupráce, ktorá podporuje synergiu a hodnotu,“ uviedol generálny riaditeľ Sajíd Bašár Šuíb s tým, že spoločnosť sa snaží maximalizovať potenciál svojich aktív na miestnej aj medzinárodnej úrovni.

„Finančné nástroje Tahnúna zároveň slúžia na vznik nových subjektov, ktoré vytvárajú bohatstvo pre ďalšiu generáciu členov vládnucej rodiny a na zabezpečenie dominancie subjektov spojených so štátom v rámci širšieho trhového systému,“ povedala K. Youngová z Kolumbijskej univerzity.