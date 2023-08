Brány Letiska M. R. Štefánika vo štvrtok prekročil miliónty cestujúci tohto roka.

Jubilejný miliónty pasažier mal zakúpenú letenku na linke Bratislava – Alghero s pravidelným odletom o 11. hodine, ktorú prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Tóthová.

„Jeden milión cestujúcich pre nás znamená prekročenie symbolickej hranice, ktorú si veľmi ceníme. Je to signál, že ľudia pozitívne reagujú na stále väčšiu ponuku destinácii z bratislavského letiska, ktoré má regionálnu a jazykovú výhodu,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Keketi.

Za prvý postpandemický rok 2022 vybavilo bratislavské letisko cez 1,4 milióna cestujúcich na príletoch a odletoch. Tento rok sa predpokladá približne 1,6 milióna pasažierov na prílete aj odlete.

Počas letnej letovej sezóny si cestujúci môžu vybrať na Letisku M. R. Štefánika z 36 pravidelných liniek do 32 destinácii, ktoré sa nachádzajú v 16 krajinách. Charterové lety spájajú Bratislavu s 38 dovolenkovými destináciami počas letnej letovej sezóny.

Letový poriadok sa v letectve mení dvakrát ročne, spolu so zmenou času. Letný letový poriadok platí od 26. marca a platí do ďalšej zmeny času, teda do 28. októbra tohto roka.