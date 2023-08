Bosna a Hercegovina by mala požiadať o členstvo v skupine BRICS namiesto v EÚ, pretože je väčšia šanca, že sa tam aj naozaj dostane. V pondelok to podľa portálu Euractiv povedal prezident Republiky srbskej Milorad Dodik.

Dodik v príspevku na mikroblogovacej sieti X napísal, že pre Bosnu a Hercegovinu „existuje alternatíva k Európskej únii“. „Keďže Brusel neustále posiela nové a nejednoznačné podmienky členstva v EÚ, myslím si, že by Bosna mala požiadať o členstvo v skupine BRICS. Verím, že by sem bola prijatá skôr než do EÚ,“ vyjadril sa líder bosnianskych Srbov.

BRICS je skupina rozvíjajúcich sa krajín, ktorej členmi sú Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika. Čoskoro sa však možno rozšíri o ďalších šesť krajín.

Bosna a Hercegovina sa stala oficiálnou kandidátskou krajinou na členstvo v EÚ v decembri 2022, no odvtedy urobila veľmi málo preto, aby sa jej podarilo implementovať politické a hospodárske reformy, ktoré sú pre vstup kľúčové.

Spojené štáty v júli uvalili sankcie na Dodika za podkopávanie mieru a demokracie v Bosne a Hercegovine.