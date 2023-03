Predsedu Národnej rady SR a lídra Sme rodina Borisa Kollára mrzí rozhodnutie dočasne povereného ministra Vladimíra Lengvarského podať žiadosť o ukončenie poverenia viesť rezort zdravotníctva. Argumentuje, že odborná verejnosť s ním bola spokojná. Predpokladá, že k tomuto kroku bol dotlačený okolnosťami a situáciou.

„Neočakával som takýto krok zo strany ministra. Má našu plnú dôveru a podporu,“ uviedol. Kollár tvrdí, že odborníci, lekári a riaditelia nemocníc boli s prácou Lengvarského spokojní. „Z tohto pohľadu ma mrzí, že sa minister rozhodol k tomuto kroku, ale asi bol k tomu dotlačený okolnosťami alebo situáciou,“ doplnil.

Na otázku, či bude politická budúcnosť Lengvarského smerovať do hnutia Sme rodina, odpovedal, že Lengvarský je nominant OĽaNO. Skôr by preto predpokladal, že pôjde týmto smerom, no vzhľadom na situáciu a pomery v hnutí sa podľa jeho slov nechajú prekvapiť.

Lengvarský po stredajšom rokovaní vlády vyhlásil, že je pripravený podať žiadosť o ukončenie poverenia viesť rezort zdravotníctva. Bližšie informácie podľa vlastných slov poskytne po návšteve hlavy štátu. Prezidentka Zuzana Čaputová sa s ním a s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom stretne vo štvrtok. Následne by mala oznámiť ďalší postup v súvislosti s vedením rezortu zdravotníctva.