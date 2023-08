Aj keď banky pôvodne prejavili ochotu diskutovať tento týždeň o riešeniach rastúcich úrokov a splátok hypoték, nakoniec si to rozmysleli a s politikmi sa na túto tému nestretnú. V stredu na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár s tým, že mu je to ľúto.

Upozornil, že ešte do konca tohto roka má skončiť viazanosť úveru 80-tisíc ľuďom a veľkej časti z nich sa môže stať, že budú mať problémy pri splátkach hypoték. Kollár mal záujem zorganizovať okrúhly stôl politikov s bankármi a dohodnúť sa, ako týmto ľuďom pomôcť. Zámerom bolo podpísať podobné memorandum, aké už v súčasnosti platí napríklad v Británii, a ktoré obsahuje ústretové kroky bánk voči dlžníkom.

„Teraz mohli bankári s nami politikmi sedieť pri stole a spoluvytvoriť to najlepšie riešenie, ktoré by pomohlo ľuďom, ale aj kopírovalo záujmy bánk ako podnikateľského sektora. Bohužiaľ odmietli túto možnosť. Chcem im oznámiť, že po voľbách sa im môže ľahko stať, že s nimi už nikto rokovať o týchto veciach nebude a dostanú to nakázané, či sa im to bude páčiť alebo nie," zdôraznil líder Sme rodina.

Príklad Talianska

Pripomenul, že bankový sektor zaznamenal tento rok dvojnásobné zisky oproti minulosti. Preto sa môže stať, že nová vláda po septembrových voľbách zavedie mimoriadne zdanenie bánk, ako sa to nedávno stalo napríklad v Taliansku. „Chcel som sa tomuto vyhnúť, ak by banky urobili akt solidarity. Ak nemajú záujem, je mi to veľmi ľúto," dodal Kollár.

O aktuálnej situácii na hypotekárnom trhu diskutovali nedávno predstavitelia Ministerstva financií (MF) SR, Národnej banky Slovenska (NBS) a Slovenskej bankovej asociácie (SBA). Závery prezentovali minulý týždeň. V prípade rastúcich úrokov a splátok hypoték nie je podľa nich potrebné prijímať zásadné plošné opatrenia na pomoc dlžníkom. V drvivej väčšine by klienti mali nárast splátok zvládnuť. V individuálnych prípadoch vedia ohrozeným klientom pomôcť samotné banky.