Správu parkovacieho systému v Bojniciach bude mať na starosti nová mestská obchodná spoločnosť. V predmete činnosti Služieb mesta Bojnice, s.r.o., bude i nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom či správa rekreačných zariadení. Založenie firmy a ďalšie súvisiace náležitosti schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.

„Novú obchodnú spoločnosť mesto zakladá pre spustenie parkovacej politiky v našom meste,“ uviedla viceprimátorka Antónia Kováčová Píšová.

Na začiatok len parkovanie

Mestská spoločnosť bude mať v predmete i činnosti, ktoré v súčasnosti zabezpečuje príspevková organizácia mesta Technické služby (TS), podľa Kováčovej Píšovej sa na začiatku však zameria len na projekt parkovania. „Spolu s kolegom Michalom Lekýrom sme sa zúčastnili konferencie parkovacej politiky v Bratislave a približne rok a pol trvalo, kým sa zžila verejnosť s parkovacou politikou a kým táto začala nejakým spôsobom fungovať. Na začiatku je to tak len parkovanie a v budúcnosti uvidíme,“ priblížila s tým, že TS tak zostávajú fungovať naďalej v bežnom režime.

Firma bude mať imanie vo výške 5-tisíc eur, jediným spoločníkom bude mesto Bojnice. V orgánoch spoločnosti budú pôsobiť poslanci i odborní zamestnanci mesta. Konateľom firmy bude Radovan Mik. „Ide o pána, ktorý riešil spúšťanie rôznych projektov, má v tomto skúsenosti. Je tiež poslancom v meste Partizánske,“ ozrejmila Kováčová Píšová.

Parkovacia politika je nutnosť

Otázku parkovacej politiky intenzívnejšie rieši mesto, ktoré je turistickým centrom hornej Nitry, už od roku 2018. Vypracovať dalo dávnejšie i projekt, otáznym zostal vtedy prevádzkovateľ systému. „Parkovacia politika je nutnosť, ktorú dnes majú mestá s určitým počtom obyvateľov. Je to nutnosť, ktorú vidíme dnes na uliciach v meste a v mnohých prípadoch to už zachádza do extrému, hlavne počas letnej turistickej sezóny,“ konštatoval M. Lekýr.

Radnica podľa neho zabezpečila v tomto období aktualizáciu projektu, a to v nadväznosti na zmenu vyhlášky, opäť bola vytvorená komisia a boli pripomienkované i jednotlivé problematické zóny. „Celé sme to znovu prešli, pripravili. Politiku budeme teraz dávať do praxe postupne tak, ako budeme stíhať. Sú pripravené štyri zóny, centrum mesta, Čampurka, Lúčky a okolité ulice, ako i okolie školy,“ dodal.

Samospráva verí, že parkovací systém spustí ešte v tomto roku po letnej turistickej sezóne, avizovala viceprimátorka.