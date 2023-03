V roku 2018 Gwen Adora (pseudonym) začala odovzdávať svoje videá na Pornhub, jednu z najväčších internetových stránok s obsahom pre dospelých. Peniaze použila na zaplatenie svojich účtov počas bakalárskeho štúdia v odbore komunikačné a multimediálne štúdiá. Zverejňovaním videí, za ktoré používatelia platili, dokázala zarobiť až 1 500 dolárov mesačne – dosť na pokrytie školských a životných nákladov.

Jej príbeh nie je ani zďaleka jedinečný. Takmer dve desaťročia si týmto spôsobom zarábalo nespočetné množstvo tvorcov sexuálneho obsahu. Ale za päť rokov, odkedy Gwen začala vysielať, sa priemysel dostal pod silný právny a finančný tlak. Bloomberg hovoril s niekoľkými tvorcami obsahu pre dospelých, ktorí povedali, že ich živobytie je ohrozené následkom úsilia zastaviť vykorisťovanie detí a obchodovanie so sexom – obe aktivity plne rozšírené online. Tiež sa stali terčom konzervatívnych skupín, ktoré sú všeobecne proti pornografii.

Žaluje aj spoločnosť Visa

Teraz sa vedie federálny súdny proces, ktorý by mohol eskalovať situáciu. Mladá žena žaluje nielen majiteľa Pornhubu, luxemburskú spoločnosť MindGeek, za šírenie grafického videa, na ktorom bola natočená, keď bola neplnoletá, ale aj spoločnosť Visa, ktorá pomáhala spracovať transakcie prostredníctvom kreditných kariet na stránke. Podané to bolo na federálnom súde v Los Angeles na základe zákona proti obchodovaniu so sexom z roku 2018.

Všeobecnejšie povedané, právnici prvého dodatku uviedli, že súdny spor, by mohol zmeniť spôsob, akým je internet kontrolovaný – na úkor slobody prejavu. Podobný prípad prebieha pred Najvyšším súdom USA.

Pornhub a podobné webové stránky boli preplnené nelegálnym a pirátskym sexuálnym obsahom nahraným neoverenými používateľmi. Niektorí tvrdia, že roky naliehali na tieto stránky, aby ich odstránili. Záplava kritiky koncom roka 2020 postavila webovú stránku a problém online detskej pornografie do centra pozornosti.

MindGeek (ktorý minulý týždeň kúpil súkromný kapitálový fond) sa snažil reagovať vymazaním viac ako 10 miliónov videí alebo 80 percent obsahu Pornhubu. Zaviazal sa, že od tých, ktorí odovzdávajú obsah, bude vyžadovať, aby poskytli skeny svojej tváre a štátom vydaný preukaz totožnosti. Ďalej, že skontroluje každé video a bude vyžadovať zverejnenie od všetkých, aby sa zaručilo, že nie sú maloletí a že súhlasia s použitím svojho obrázka.

Bolo neskoro

Ale už bolo neskoro. Platobní giganti vrátane Visa a Mastercard rýchlo prerušili vzťahy s Pornhubom. V nasledujúcich troch rokoch viac spoločností vydávajúcich kreditné karty a spracovateľov platieb sprísnilo svoje pravidlá, pokiaľ ide o obsah pre dospelých. Vzdali sa zisku v nesmierne lukratívnej oblasti internetu, kde milióny návštevníkov míňajú miliardy dolárov.

Neexistujú žiadne definitívne údaje o tom, koľko Američanov sa živí zverejňovaním obsahu pre dospelých. Ale veľkosť príjmov plynúcich z takýchto webových stránok je vo všeobecnosti nespochybniteľná. Samotný Pornhub prilákal v januári 2,3 miliardy návštevníkov, čo z neho podľa spoločnosti na analýzu návštevnosti Similarweb robí 11. najnavštevovanejšiu stránku na svete. Stránky spoločnosti MindGeek dosiahli v roku 2018 podľa právnikov žalobcu v súdnom spore v Los Angeles 460 miliónov dolárov, pričom časť príjmov dostali spoločnosti vydávajúce kreditné karty. Konkurenčný web pre dospelých OnlyFans vykázal v roku, ktorý sa skončil 30. novembra, zisk pred zdanením vo výške 433 miliónov dolárov.

Mimoriadne zásady

MindGeek poprel, že by „vedome povolil a speňažil [materiál o sexuálnom zneužívaní detí]“. Tvrdí, že je „mimoriadne zásadový“ a že žaloba je neopodstatnená. Vtedajší generálny riaditeľ spoločnosti Visa Alfred Kelly uviedol, že obvinenia zo žaloby sú „odporné“ a „v priamom rozpore s hodnotami a účelom Visa“. Visa vraj odsudzuje sexuálne obchodovanie, vykorisťovanie aj sexuálne zneužívanie detí. „Je to nezákonné a spoločnosť Visa nepovoľuje používanie našej siete na nezákonnú činnosť.“

Čoskoro potom Visa urobila ďalší krok, aby sa dištancovala od MindGeek a prestala spracovávať platby svojej reklamnej vetve. Podľa súdnych dokumentov predstavovali reklamy približne 50 percent celkových príjmov spoločnosti. „Mám podozrenie, že to je v prvom rade zmysel súdneho sporu.“

Kendra Albertová, technologická právnička na Harvard Law School's Cyberlaw Clinic uvádza: „Aj keď spoločnosť Visa nebude nakoniec uznaná za zodpovednú, tento súdny spor zmení spôsob, akým spoločnosti vydávajúce kreditné karty interagujú s priemyselnými odvetviami pre dospelých,“ Má podozrenie, že to je v prvom rade zmysel súdneho sporu.

Žalobcu v prípade zastupujú Michael Bowe a Lauren Tabaksblat, právnici newyorskej advokátskej kancelárie Brown Rudnick. Vo svojej odpovedi na žiadosť o komentár len uviedli, že ich „cieľom nie je zbaviť sa pornografického a komerčného sexuálneho priemyslu“.

Morálka v médiách

Národné centrum pre sexuálne vykorisťovanie alebo NCOSE – predtým nazývaná Morálka v médiách – tlačila na spoločnosti vydávajúce kreditné karty, aby prerušili vzťahy s Pornhubom. Pornografiu označila za krízu verejného zdravia a na svojom výročnom summite v novembri vyzvala na zvýšený tlak na finančné inštitúcie, ktoré ponúkajú platobné služby stránkam pre dospelých. NCOSE na svojej webovej stránke uvádza, že ide o nestranícku a nesektársku organizáciu.

Viceprezident NCOSE Haley McNamara v rozhovore uviedol, že zameranie sa na poskytovateľov platobných služieb „môže byť pre pornografické spoločnosti nátlakovým bodom, aby si uvedomili, že teraz je čas prijať bezpečnostné normy zdravého rozumu namiesto toho, aby sme proti nim bojovali“. Jeden z nemenovaných tvorcov takéhoto obsahu však tvrdí, že väčšie stránky na sociálnych médiách nie sú kontrolované na rovnakej úrovni, hlásia vyššiu úroveň urážlivého materiálu.

Výsledkom je, že tvorcovia obsahu pre dospelých sú nútení spolupracovať so spoločnosťami, ktoré sa špecializujú na „vysoko rizikové“ účty – a účtovať si prémiu. Líder v tomto odvetví CCBill účtuje až 14,5 percenta za spracovanie transakcií kreditnou kartou, okrem iných poplatkov, odvolávajúc sa na monitorovanie podvodov; viac ako trojnásobok toho, čo platia podniky s nižším rizikom. Obsah pre dospelých sa tiež považuje za vysoko rizikový z dôvodu vysokého percenta sporov o poplatky. Spoločnosť American Express prestala spracovávať transakcie súvisiace so sexom v roku 2000, pričom uviedla frekvenciu kompenzácií.

V roku 2019 vykonalo Centrum pre ekonomický rozvoj a výskum LGBTQ národný prieskum medzi viac ako 60 pracovníkmi s obsahom pre dospelých. Zistilo sa, že takmer polovica respondentov uviedla, že ich účty boli zatvorené alebo zamietnuté národnými bankami. Údajne pre porušenie zmluvných podmienok spoločnosti.

„Je to pracovná diskriminácia,“ povedala Alana Evansová (46), prezidentka cechu dospelých umelcov v San Diegu. „Ak nemáte prístup k bankám, nemôžete si vybudovať úver. Nemôžete investovať. Je ťažšie získať lízing alebo poistenie. Kedykoľvek môžeme stratiť prístup ku všetkému.“