Bohatí investori a rodinné firmy presúvajú čoraz viac svojich peňazí z účtov bánk do štátnych pokladníc, na peňažné trhy či do iných krátkodobých finančných nástrojov, píše portál CNBC.

Investori s vysokým vlastným imaním zvyčajne na svojich bankových kontách držia milióny či dokonca desiatky miliónov dolárov, ktoré slúžia na pokrytie účtov a nečakaných výdavkov. Ich zostatok sa často pohybuje vysoko nad úrovňou poistného limitu vo výške 250-tisíc dolárov stanoveného Federálnou spoločnosťou Spojených štátov pre poistenie vkladov (FDIC).

Po kolapse americkej banky Silicon Valley Bank (SVB) a možných narušeniach siete regionálnych bánk sa bohatí investori začínajú svojich poradcov pýtať na to, ako a kde si majú svoje peniaze uschovať.

Jedným z takýchto finančných poradcov je aj Michael Zeuner z firmy WE Family Offices, ktorý pre CNBC prezradil, že jeho klienti sa ho v priebehu minulého víkendu pýtali na to, ako sú ich peniaze využité a či sa nachádzajú na súvahách bánk. Podotkol, že tieto otázky netrápili len tak kohokoľvek, ale veľmi úspešných investorov a rodiny, ktoré sa nad niečím takýmto predtým ešte nikdy nemuseli zamýšľať.

Kolaps SVB bol pre mnohých týchto investorov budíčkom, konštatuje výkonný riaditeľ investičnej spoločnosti NewEdge Wealth Patrick Dwyer.

Situácia síce urýchlila snahy investorov o presun peňazí z bánk do štátnych pokladníc či na peňažné trhy, no dochádza k nim už od roku 2022. Pre prudké dvíhanie úrokov Americkou centrálnou bankou, známou aj ako Fed, tak štátne pokladnice i peňažné trhy ponúkajú bezrizikovú návratnosť až vo výške od štyroch do piatich percent, čo je často dvakrát viac než výnosy z úspor či bežných účtov.

Investori a rodinné firmy tak začali presúvať väčšinu svojich peňazí z účtov do investícií s vyššími výnosmi, ktoré zväčša nefigurujú v súvahe bánk. Mnoho z nich začalo svoje peniaze sťahovať aj z akcií či iných investícií, pretože majú obavy z rastúcich sadzieb a možnej recesie.

„Dlhé roky neboli peniaze zaujímavou investíciou. Výnosy z nich boli nulové, a preto im ľudia veľmi nevenovali pozornosť,“ vysvetľuje Zeuner s tým, že peniaze sa minulý rok z ničoho nič stali oveľa dôležitejšou súčasťou portfólia.

Investorom ďalej odporúča, aby sa bánk v prípade obáv o svoje peniaze opýtali dve základné otázky: Ako sú moje peniaze využité? Sú na súvahe banky?

Ak sú prostriedky investované do štátnych pokladníc či iných finančných nástrojov, je pravdepodobné, že na súvahe banky nebudú, a tak sú mimo ohrozenia. Investori by sa podľa poradcov mali chcieť dozvedieť hlavne to, či budú mať k svojim fondom prístup v prípade, že sa banke niečo stane.

Niektorí veľkí investori sa od bánk odkláňajú úplne a svoje peniaze presúvajú do účtov v maklérskych firmách. Ponúkajú totiž väčšinu výhod ako bežné účty – umožňujú prevody, vypisovanie šekov či platby účtov – no bez tých istých rizík a s väčšou mierou prenositeľnosti.