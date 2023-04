Ultrabohatí ľudia strácajú záujem o Nový Zéland. Nové investorské vízum malo za cieľ prilákať jednotlivcov s vysokým čistým majetkom, ktorí by naliali milióny dolárov do národných spoločností. Systém spustili približne pred pol rokom, podaných však bolo len 14 žiadostí, informuje Bloomberg. Na porovnanie, starý vízový program krajiny v roku 2021 mal 492 žiadateľov.

Zmeny implementovali v čase, keď vlády na celom svete zápasili s nasledovnou dilemou: Chcú hotovosť od zahraničných investorov, ale politika víz pre bohatých cudzincov je často kontroverzná najmä preto, lebo miestni obyvatelia následne čelia vyšším nákladom na bývanie.

Novozélandskí politici si toto napätie veľmi dobre uvedomujú. Pred šiestimi rokmi nastal verejný rozruch, keď sa ukázalo, že technologický miliardár Peter Thiel získal v roku 2011 občianstvo, hoci v krajine počas piatich rokov pred podaním žiadosti strávil iba 12 dní.

Nedostatok žiadateľov o nové víza naznačuje, že krajina možno zašla priďaleko, povedal Marcus Beveridge, výkonný riaditeľ aucklandskej právnickej firmy Queen City Law, ktorá radí ľuďom, ktorí chcú emigrovať na Nový Zéland. Prvých desať žiadateľov o nový program malo spolu 111 miliónov novozélandských dolárov (70 miliónov amerických dolárov) vo fondoch na investovanie. Na porovnanie, starý program za posledné desaťročie vyzbieral každý rok v priemere miliardu novozélandských dolárov.

„Je to trápne, celá táto záležitosť,“ povedal M. Beveridge. „Nazývam to hrubou nedbanlivosťou zo strany vlády, že dovolila, aby sa také niečo stalo vo veci, ktorá je pre ekonomiku skutočne dôležitá.“

Narastá odpor

Vládni predstavitelia sa neobávajú pomalého štartu nového vízového programu. Tvrdia, že investori a ich poradcovia potrebujú čas, aby strávili nuansy aktualizovaných požiadaviek a že žiadostí bude nakoniec pribúdať. Program prehodnotia neskôr v tomto roku, aby sa zabezpečilo, že funguje dobre, uviedla vláda.

Počas pandémie sa do popredia dostali vízové programy zamerané na bohatých investorov. Ale tri roky po tom, čo vírus ochromil veľkú časť globálnej ekonomiky, narastá odpor. Spojené kráľovstvo, Írsko a Portugalsko uzavreli takzvané zlaté vízové programy pre obavy z podvodov a dojem, že zahraniční kupci zvyšujú ceny nehnuteľností. Singapur sprísnil svoje vízové kritériá pre investorov, zatiaľ čo Hongkong spúšťa nový program, v ktorom môžu žiadatelia získať pobyt investovaním do miestnych aktív, ale nie do nehnuteľností.

Starý program investičných víz Nového Zélandu bol obzvlášť obľúbený u bohatých čínskych investorov. Vláda ho kritizovala za prilákanie pasívnych investícií do akcií a dlhopisov, nie priamo do novozélandských podnikov.

Krajina tento program ukončila v júli a aktualizovaná verzia je aktívna od 19. septembra. Najväčšou zmenou je množstvo peňazí a typ investície, pričom prioritou je priame financovanie novozélandských spoločností. Minimálna hranica sa pohybuje od piatich miliónov novozélandských dolárov pre priame investície do 15 miliónov novozélandských dolárov pre pasívne investície do kótovaných akcií v porovnaní s počiatočnou hranicou troch miliónov novozélandských dolárov.

Existujú aj zaujímavejšie lokality

Zmena prichádza po viac ako desaťročí, kedy bol Nový Zéland top destináciou pre globálne elity vrátane tie z amerického technologického odvetvia. P. Thiel, ktorý spoluzakladal PayPal, nezískal občianstvo prostredníctvom obvyklých investorských víz. Jeho žiadosť vláda schválila s odôvodnením, že jeho podnikateľské schopnosti a filantropia sú pre krajinu prospešné, aj keď nespĺňal štandardné kritériá a neplánoval tam žiť.

Docent v oblasti politiky a medzinárodných vzťahov na Aucklandskej univerzite Timothy Fadgen uviedol, že Nový Zéland síce má silnú medzinárodnú reputáciu, pretože ponúka dobré obchodné podmienky aj kvalitu života, pri porovnávaní však investori destinácií zvažujú mnoho faktorov.

„Určite by sa dalo povedať, že Nový Zéland nie je jedinou destináciou a štáty s väčšími mestskými centrami alebo bližšie k ázijským trhom budú pre niektorých investorov určite veľmi príťažlivé,“ povedal „Očakávam, že počet žiadateľov, ktorých tento program pritiahne na Nový Zéland, bude relatívne skromný.“