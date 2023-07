Európska únia vyhradí 500 miliónov eur na podporu výroby munície v európskych zbrojovkách.

Európsky parlament vo štvrtok jasnou väčšinou hlasov schválil návrh, ktorého cieľom je zvýšiť výrobu delostreleckej munície a raketových striel a urýchliť ich dodávky Ukrajine brániacej sa ruskej agresii.

Návrh schválený europoslancami vstúpi do platnosti, keď ho v najbližších dňoch potvrdia ministri členských štátov.

Finančná podpora by mala slúžiť na naplnenie sľubu, ktorým sa európsky blok zaviazal dodať Kyjevu do budúcej jari milión kusov delostreleckej munície. Podľa júnových údajov Európskej komisie zatiaľ Ukrajina dostala zhruba štvrtinu. Členským krajinám by mala väčšia produkcia zbrojoviek zároveň pomôcť doplniť zásoby, ktoré sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ubudli.

„Dnešné hlasovanie predstavuje ďalší krok smerom k európskej bezpečnosti a obrane, a v našej neochvejnej podpore Ukrajiny čeliacej pokračujúcej ruskej agresii," povedal po schválení návrhu jeho spravodajca Cristian Busoi z najpočetnejšieho klubu európskych ľudovcov.

Europoslanci do návrhu presadili, že sa financovanie bude týkať čo najširšej škály projektov a bude výhodné najmä pre malé a stredné podniky.

Peniaze majú podporiť modernizáciu a zvyšovanie výroby v doterajších závodoch, ako aj vznik nových výrobných kapacít. Krajiny z týchto prostriedkov budú môcť financovať aj modernizáciu zastaranej munície či preškolovanie zamestnancov.

EÚ už v záujme urýchlenia dodávok Ukrajine v marci vyčlenila miliardu eur na kompenzácie pre štáty, ktoré pošlú Ukrajincom muníciu z vlastných skladov. Druhú miliardu vydá za spoločné nákupy munície.