Výročné stretnutie spoločnosti Berkshire Hathaway, ktoré bude tento víkend, priťahuje obvyklý dav nadšených investorov a akcionárov. Kým na prvom stretnutí v roku 1965 bolo prítomných iba 12 ľudí, po takmer 60 rokoch sa na „púť“ do Omahy vydávajú desaťtisíce, píše The Telegraph.

Už viac ako pol storočie Berkshire Hathaway zvyšuje investície svojich akcionárov takmer o 20 percent ročne. Pôsobivé by to bolo len na niekoľko rokov, no dosahovať také výsledky počas desaťročí je jedinečné. Ide o dvojnásobok celkového výnosu (vrátane reinvestovaných dividend) S&P 500 za rovnaké obdobie. Buffettov prístup zameraný na hodnotu, nedovoľuje žiadne investičné mánie. Napríklad S&P 500 stratil v roku 2000 deväť percent, keď sa sfúkla bublina dot.com, Berkshire sa vtedy vrátilo takmer 27 percent. Minulý rok vzrástla o štyri percentá, zatiaľ čo S&P 500 stratil 18 percent.

Druhým dôvodom, prečo sa mnohí nadšenci vydávajú na výročné stretnutie, je to, že W. Buffett s nimi ako spolumajiteľmi spoločnosti zaobchádza s rešpektom. Ako uviedol vo svojom najnovšom liste akcionárom, nakladanie s peniazmi odhaľuje charakter ľudí. „Charlie Munger a ja s potešením sledujeme obrovský tok financií vytvorených Berkshire, ktorý prúdi na verejné potreby.“ Buffett prisľúbil, že rozdá 99 percent svojho bohatstva.

Pozoruhodný investor

Jedným zo spôsobov, akým W. Buffett zaobchádza so svojimi spoluakcionármi, je jeho ochota sedieť s nimi vo veku 92 rokov päť alebo viac hodín a klásť otázky na výročnom stretnutí. Ch. Munger, mimochodom vo veku 99 rokov, robí to isté. Sú fantastickou reklamou na životodarnú silu práce, konštatuje The Telegraph.

Denník dodáva, že W. Buffett je jednoznačne pozoruhodný investor. Rozumie, aký je rozdiel medzi výberom akcií a vlastnením podnikov. A preto preferuje kupovať spoločnosti a držať ich čo najdlhšie. K tomu slúži niekoľko príkladov: nákupy veľkých podielov v Coca-Cole a American Express. Oba tieto dlhodobé podiely zhodou okolností získal W. Buffett za 1,3 miliardy dolárov v polovici 90. rokov. Dnes majú hodnotu 25 a 22 miliárd dolárov.

Legendárny investor si podľa vlastných slov uvedomuje, že súčasťou jeho úspechu bolo šťastie, že bol investorom v Amerike v druhej polovici 20. storočia. Na margo toho, koľko Berkshire Hathaway prispieva do štátnej pokladnice USA, povedal: „Dúfame a očakávame, že zaplatíme oveľa viac daní počas nasledujúceho desaťročia. Americká dynamika výrazne prispela k akémukoľvek úspechu, ktorý Berkshire dosiahol.“