Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v pondelok na úvod druhého dňa svojej návštevy Číny stretol s najvyššie postaveným čínskym diplomatom Wang Im, ktorý je v čínskej mocenskej hierarchii nad ministrom zahraničných vecí Čchin Kangom. Informovali o tom svetové agentúry.

Obaja politici sa po výmene zdvorilostí odobrali v sprievode svojich poradcov na rokovania.

Šéf americkej diplomacie v nedeľu sedem a pol hodiny rokoval so svojím čínskym náprotivkom – oveľa dlhšie, ako sa plánovalo. Obe strany označili diskusiu za úprimnú, vecnú a konštruktívnu. Ministri sa dohodli, že v nej budú pokračovať Washingtone.

Prvá návšteva ministra zahraničných vecí USA sa uskutočnila v čase zvýšeného napätia medzi súperiacimi mocnosťami.

Špekuluje sa, že minister zahraničných vecí USA by sa mohol počas svojej prvej návštevy Číny od roku 2018 stretnúť aj s jej prezidentom Si Ťin-pchingom. Takéto stretnutie by však bolo protokolárne neobvyklé a dalo by sa považovať za mimoriadne gesto. Peking takúto schôdzku oficiálne nepotvrdil.