Bohatí si najímajú rôznych pomocníkov, aby im uľahčili život. Záhradníci udržiavajú záhrady, upratovačky sa starajú o poriadok v dome, pestúnky vychovávajú deti. Žiadna z týchto úloh však nie je až taká dôležitá ako rola správcu majetku, ktorý je najatý na ochranu kapitálu, uvádza The Economist.



Títo finanční poradcovia sú roztrúsení po celom svete v mestách ako Ženeva či New York. Musia konať v záujme svojich klientov. Vidia aj do najhlbšieho kúta života bohatých a slávnych, ktorí im musia odhaliť svoje tajomstvá, aby im mohli poskytnúť radu, povedzme napríklad, o dedičstve dieťaťa narodeného z mimomanželského vzťahu. Poradcovia takisto pomáhajú rodinám alokovať investície, ukladať hotovosť, minimalizovať daňové účty, plánovať odchod do dôchodku, zariadiť odovzdanie obrovského bohatstva ďalším generáciám, ale niekedy plnia aj iné, neobvyklé želania.

Po celé desaťročia bola správa majetku lukratívnou službou, ktorá je v súčasnosti ešte lukratívnejšia. Požiadavky na kapitál a likviditu stanovené po globálnej finančnej kríze v rokoch 2007 až 2009 sťažili a predražili správu majetku. Marže pre firmy sú teraz zvyčajne okolo 25 percent. Výnosy sú predvídateľné.

Rozbehli sa preteky

Správa majetku je však o to príťažlivejšia, čím rýchlejšie sa majetok rozmnožuje. Globálny ekonomický rast bol za posledné dve desaťročia slušný, viac ako tri percentná ročne. Konzultačná spoločnosť Bain odhaduje, že bohatstvo najmajetnejších vo forme rôznych aktív dosahuje v súčasnosti hodnotu 100 biliónov dolárov. Bain očakáva, že ekonomický boom pomôže zvýšiť globálne príjmy zo správy majetku z 255 miliárd dolárov na 510 miliárd.



O tom, kto vyhrá preteky o správu najväčšieho bohatstva rozhoduje geografia, demografia aj technológie. Manažéri sa snažia pokryť stále väčšiu časť zemegule, keďže na ázijských a latinskoamerických trhoch rastie bohatstvo rozličných dynastií. V súčasnosti je správa bohatstva roztrieštená. Menšie lokálne banky majú veľký podiel na domácich trhoch. V Spojených štátoch slúžia masám okrem pracovníkov bánk aj špecializované firmy, ako napríklad Edward Jones, v ktorej sú poradcovia platení na základe provízií za predaj fondov.

Len hŕstka inštitúcií sa pohybuje na globálnej úrovni. Patria sem Goldman Sachs a JPMorgan Chase. Najväčšími hráčmi sú však Morgan Stanley a UBS, ktorá práve pohltila Credit Suisse, svojho niekdajšieho rivala. Po akvizícii niekoľkých menších firiem spravujúcich bohatstvo v poslednom desaťročí, Morgan Stanley teraz dohliada na majetok okolo šesť biliónov dolárov. UBS má pod palcom 5,5 bilióna dolárov.

Cesta v víťazstvu

„Víťaz berie všetko,“ predpovedá Markus Habbel z Bain. JPMorgan už pred časom oznámil prevzatie banky pre majetných First Republic, ktorá padla v máji, spolu s ambíciami zrýchliť úsilie v oblasti správy majetku. Morgan Stanley konkuruje po celom svete, ale je dominantný najmä v USA, kde sa zameriava na služby pre široké masy.



UBS sa snaží udržať si pozície na miestach, kde sa darilo Credit Suisse, ako je Brazília a juhovýchodná Ázia. Šikovná fúzia by však z firmy urobila vedúceho hráča takmer v každom kúte sveta. Rôznymi spôsobmi sa Morgan Stanley aj UBS snažia o zabratie ešte väčšieho poľa pôsobnosti.

Nastupuje AI

Trend „víťaz berie všetko“ môže urýchliť umelá inteligencia (AI), v ktorej už majú náskok väčšie firmy s väčším rozpočtom na technológie. Existujú tri druhy nástrojov, ktoré možno použiť. Prvý zbiera informácie o pozadí firmy, odporúčania týkajúce sa alokácie aktív, všetko, čo môžu poradcovia použiť na pomoc svojim klientom. Ide o pomerne bežný spôsob.



Druhý typ nástroja je nastavený skôr na získanie informácií o klientoch než na vlastných údajoch spoločností, možno by dokonca mohol odpočúvať rozhovory medzi poradcami a klientmi. Tretí je najviac ambiciózny. Ide o vykonávací nástroj, ktorý by poradcom umožnil nahlas vysloviť požiadavky, ako napríklad nákup podielových listov vo fonde alebo vykonanie devízovej transakcie. Systém by túto transakciu automaticky vykonal v ich mene, čím by sa ušetril čas.



Na zarábanie peňazí budú teda potrebné ďalšie peniaze. Najväčší správcovia majetku už majú výraznejšie marže, prístup k produktom, ktoré ich klienti chcú, ako aj náskok v oblasti technológie, ktorá ich môže posunúť ešte ďalej. Medzitým bitka silných hráčov pokračuje.



Keď sa Willieho Suttona, zlodeja známeho aj ako Slick Willie, ktorý zomrel v roku 1980, spýtali, prečo sa rozhodol vykradnúť banku, odpovedal jednoducho: „Pretože tam sú peniaze.“ Ide o výstižný aforizmus vysvetľujúci stratégiu na Wall Street, kde sa firmy pretekajú v tom, kto si odkrojí najviac z koláča v objeme 100 biliónov dolárov. Kedysi bola správa majetku ospalým nenáročným podnikaním. Teraz je budúcnosťou pre najšikovnejších.