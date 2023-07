Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates verí v potenciál umelej inteligencie (AI). Často opakuje, že napríklad ChatGPT a podobné četboty sú najdôležitejším technologickým pokrokom od zavedenia osobného počítača. Verí, že problémy vyplývajúce z vývoja technológie sú riešiteľné, uvádza portál CNBC.



„Jedna vec, ktorá je jasná spomedzi všetkého, čo bolo doteraz napísané o rizikách AI – a bolo toho napísaného veľa – je, že nikto nepozná všetky odpovede,“ napísal B. Gates v blogovom príspevku tento týždeň. „Jasné mi je aj to, že budúcnosť AI nie je taká pochmúrna, ako si niektorí ľudia myslia, ani taká ružová, ako si myslia iní.“



Bill Gates je jednou z najvýraznejších osobností vyjadrujúcich sa o umelej inteligencii a jej regulácii. Stále je navyše úzko prepojený so spoločnosťou Microsoft, ktorá investovala do OpenAI a integrovala svoj ChatGPT do základných produktov vrátane Office.



Ľudia sa podľa B. Gatesa prispôsobili veľkým zmenám v minulosti a urobia tak aj v prípade AI. „Napríklad to bude mať veľký vplyv na vzdelávanie, ale to isté mali aj ručné kalkulačky pred niekoľkými desaťročiami, neskôr zas možnosť používať počítače v učebniach,“ napísal.

B. Gates naznačuje, že regulácia, ktorú nová technológia potrebuje, sú „obmedzenie rýchlosti a bezpečnostné pásy“. „Čoskoro potom, ako sa na cestu dostali prvé autá, došlo k prvej autonehode. Autá sme však nezakázali – zaviedli sme maximálnu povolenú rýchlosť, bezpečnostné normy, licenčné požiadavky, zákony o jazde pod vplyvom alkoholu a ďalšie pravidlá cestnej premávky,“ píše ďalej spoluzakladateľ jednej z najznámejších spoločností na svete.

Obáva sa niektorých výzev vyplývajúcich z prijatia AI, vrátane toho, ako by mohla zmeniť prácu ľudí, obáva sa „halucinácií“ alebo sklonu modelov ako ChatGPT pretvárať fakty, dokumenty aj ľudí. Ako príklad uvádza problém deepfake videí, ktoré využívajú modely AI. Tie umožňujú meniť mimiku tvárí zobrazených osôb či vkladať im do úst slová, ktoré nikdy nevyslovili. Takto upravené videá sa okrem iného dajú využiť na rôzne podvody alebo ovplyvňovanie výsledkov volieb, dodáva B. Gates s tým, že navrhuje zaviesť reguláciu, ktorá by jasne stanovila, aké „deepfakes“ je legálne vytvárať.