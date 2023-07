Ako generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft mal Bill Gates nabitý program. Stávalo sa, že posielal zamestnancom požiadavky o druhej nadránom. Až keď uvidel osobný denník generálneho riaditeľa Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, zamyslel sa na tým.



„Mal som rozvrhnutú každú minútu a myslel som si, že to je jediný spôsob, ako môžete niečo robiť,“ povedal B. Gates a dodal: „Pamätám si, že mi Warren ukázal svoj kalendár... Mal tam dni, kedy tam nič nebolo.“ CNBC informuje, že z Buffettovho striedmeho rozvrhu si B. Gates zobral dôležité poučenie: „Strážte si svoj čas... Dôkazom vašej serióznosti nie je to, že zapĺňate každú minútu vo svojom rozvrhu.“



„V podstate si môžem kúpiť čokoľvek, čo chcem, ale nemôžem si kúpiť čas,“ povedal W. Buffett.



Buffettova metóda, ktorá je postavená na myšlienke „pracujte rozumnejšie, nie tvrdšie“, má v skutočnosti vedecké základy. Zo štúdie Stanfordskej univerzity z roku 2014 vyplýva, že výkonnosť pracovníkov prudko klesá, keď pracujú viac ako 50 hodín týždenne.



B. Gates nie je jediným generálnym riaditeľom, ktorý si túto radu vzal k srdcu. Aj generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk, známy tým, že pracuje dlho do noci, teraz spáva najmenej šesť hodín za noc. „Snažil som sa [spať] menej, ale keď som viac hodín hore, urobím toho menej,“ povedal E. Musk.



Zakladateľovi Microsoftu trvalo roky, kým našiel zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Keď bol mladší, nemal prázdniny, ani víkendy. „A to isté som vyžadoval aj od ľudí, s ktorými som pracoval,“ povedal B. Gates.



„Nečakajte tak dlho ako ja, kým dospejete k tomuto poznaniu,“ odporúča terajšej generácii. „Urobte si čas na pestovanie vzťahov, na oslavu vašich úspechov a na zotavenie sa zo svojich strát. Keď potrebujete, dajte si pauzu,“ dodal spoluzakladateľ Microsoftu.