Americké ministerstvo financií sa bude usilovať znovu dosiahnuť hotovostnú rovnováhu, keďže sa minulý týždeň dostala na najnižšiu úroveň od roku 2017. JPMorgan odhaduje, že Washington si do konca roka 2023 požičia 1,1 bilióna dolárov v krátkodobých štátnych pokladničných poukážkach, píše denník Financial Times.

Analytici sa však obávajú, že nová emisia zvýši výnosy vládneho dlhu a odčerpá hotovosť z bankových vkladov. „Každý vie, že sa blíži potopa,“ povedal stratég z kanadskej investičnej banky TD Securities Gennadiy Goldberg. „V dôsledku tejto potopy sa výnosy zvýšia. Štátne pokladničné poukážky ďalej zlacnejú. A to vytvorí tlak na banky,“ dodal. To všetko sa deje krátko potom, čo sa v USA podarilo zažehnať krízu dlhového stropu, inak by si štát viac nemohol požičiavať peniaze. Americký prezident Joe Biden začiatkom júna podpísal zákon pozastavujúci účinnosť stropu do začiatku roka 2025.

Spojené štáty čaká jeden z najväčších nárastov emisií štátnych pokladničných poukážok v histórii, niečo podobné ako počas finančnej krízy v roku 2008. Splatnosť pokladničných poukážok sa bude pohybovať od niekoľkých dní do jedného roka. Ich výnosy už začali rásť ako predzvesť zvýšenej ponuky, dodal jeden z investičných riaditeľov PGIM Fixed Income Gregory Peters. To zvyšuje tlak na vklady v amerických bankách, ktoré už tento rok utrpeli, keďže nárast úrokových sadzieb a kolaps regionálnych veriteľov prinútili zákazníkov hľadať alternatívy s vyšším výnosom.

Ďalšie zníženie objemu vkladov a rast výnosov by zase mohli prinútiť banky, aby ponúkali vyššie úrokové sadzby na sporiacich účtoch, čo by mohlo byť nákladné najmä pre menších veriteľov. Vedúci tímu riadenia hotovosti v spoločnosti T Rowe Price Doug Spratley súhlasí s tým, že emisia ministerstva financií „by mohla zhoršiť stres, ktorý už v bankovom systéme panuje“.

Ponukový šok prichádza v čase, keď už Fed likviduje svoje dlhopisy, pričom ešte len nedávno bol veľkým nákupcom vládneho dlhu. „Máme výrazný rozpočtový deficit. Ak budeme mať aj záplavu emisií štátnych pokladničných poukážok, pravdepodobne môžeme v nasledujúcich mesiacoch očakávať turbulencie na trhu s pokladničnými poukážkami,“ povedal hlavný ekonóm firmy Apollo Global Management Torsten Slok.