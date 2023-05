Biely dom a republikánski zákonodarcovia sa priblížili dohode o zvýšení dlhového stropu Spojených štátov, ktorá by odvrátila hroziacu platobnú neschopnosť federálnej vlády. Napísal to The New York Times (NYT) a v podobnom duchu informuje tiež agentúra Reuters. Dlhový strop by sa mal podľa črtajúcej sa dohody navýšiť na dva roky, zároveň by mali byť počas tohto obdobia obmedzené federálne výdavky takmer vo všetkých oblastiach, okrem armády a veteránov.

Podrobnosti ešte nie sú doladené, ale vyjednávači diskutujú o kompromise, ktorý by republikánom umožnil poukázať na zníženie niektorých výdavkov a demokratom povedať, že dosiahli ochranu proti veľkým škrtom, píše NYT. V posledných týždňoch sa obe strany snažia nájsť obojstranne prijateľné riešenie, čo je veľmi zložité aj vzhľadom na rozloženie síl v Kongrese.

Rokovania pokračujú a zástupcovia oboch strán sa dohadujú o zásadných detailoch, ktoré by mohli rozhodnúť o uzavretí dohody, napísal americký denník. Šéf Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy v noci na piatok podľa Reuters uviedol, že vyjednávači budú pracovať na dosiahnutí dohody tak dlho, kým ju nedosiahnu.

Americký dlhový limit predstavuje aktuálne 31,4 bilióna dolárov, pričom hospodárenie štátu naň narazilo už v januári a odvtedy ministerstvo financií spolieha na krízové opatrenia. Na vyriešenie situácie nezostáva veľa času, keďže vláda by podľa ministerstva financií nemusela byť schopná splácať svoje účty už 1. júna a akákoľvek dohoda musí prejsť Kongresom.

Kongres v americkom systéme stanovuje limit pre zadlženie štátu, ktorý už bol mnohokrát navýšený či pozastavený pre neustále rozpočtové schodky za demokratických aj republikánskych prezidentov. Ešte nikdy sa nestalo, že by USA na strop narazili a prestali byť schopné pokrývať svoje záväzky. Takýto scenár by mal podľa prognóz dramatické dopady nielen na americkú, ale aj svetovú ekonomiku.