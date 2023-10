Američania nie sú spokojní so stavom ekonomiky. Nálada spotrebiteľov je nízka a môže sa dokonca zhoršovať. A to aj napriek komentárom o pozoruhodnom hospodárskom oživení USA potom, čo pandémia uvrhla krajinu do recesie. Alebo ekonómovia radi zdôrazňujú, že nastal pokles inflácie pri zachovaní nízkej nezamestnanosti – niečo, čo mnohí experti tvrdili, že sa nemôže stať.

Insider informuje, že predseda Rady ekonomických poradcov Bieleho domu Jared Bernstein hovorí, že nesúlad medzi údajmi a názormi Američanov na ekonomiku má pravdepodobne veľa spoločného s pretrvávajúcim „šokom z cenoviek“ (údiv pri informovaní o neočakávane vysokej cene produktu). „Myslím si, že to všetko súvisí s infláciou,“ povedal počas stredajšieho brífingu v Inštitúte hospodárskej politiky vo Washingtone.

„Myslím si, že je to o cenách. Snažíme sa s ľuďmi hovoriť o dezinflácii a to, čo naozaj chcú, je deflácia. Chcú späť svoje staré ceny, hrom do toho.“ Rast cien sa v posledných mesiacoch spomalil, ale ceny nezačali klesať. „Ak by ľudia vedeli, ako zle by dopadlo hospodárstvo, aby spôsobilo defláciu, možno by si mysleli opak,“ dodal Bidenov hlavný ekonomický poradca.

Najmä s nákladmi na bývanie to vyzerá tak, že by mali v dohľadnej dobe nemali klesať. Ceny nájmov a domov sú vysoké a dostupnosť bývania dosiahla rekordné minimá. Hlavným dôvodom je vážny nedostatok bytov. V USA chýbajú domy pre odhadom 1,5 až 5,5 milióna domácností. Vysoké úrokové sadzby odstrašujú potenciálnych kupujúcich aj predávajúcich a spomaľujú tempo výstavby nových domov. A vysoké úrokové sadzby hypoték neznížili ceny domov tak, ako sa očakávalo, čo podľa J. Bernsteina spôsobilo v ekonomike „zaujímavý protivietor“.

Akčný plán pre bývanie

Bytová politika je do značnej miery v rukách miestnych a štátnych vlád, ale existujú spôsoby, ako môže federálna vláda zasiahnuť. Musí, hovorí J. Bernstein, pretože cenovo dostupné bývanie trpí zlyhaním trhu. „Vytváranie dostupného bývania v súčasnom ekonomickom prostredí nie je zbytočné,“ povedal. Vláda v USA sa viac zaoberá dotovaním zvýšenia ponuky bytov, čím chce zamedziť ich nedostatku.

V máji prezident Joe Biden predstavil „Akčný plán pre ponuku bývania“, ktorý zahŕňa snahy o stimuláciu bytovej výstavby. Cieľom je, aby mestá a obce, ktoré svojimi predpismi umožňujú stavať hustejšie a dostupnejšie bývanie, podávali žiadosti o určité federálne granty. „Ak môžete získať body navyše vo svojej ponuke na vybudovanie dopravného uzla podľa zákona o infraštruktúre, zdá sa nám to ako celkom dobrý obchod. A presne to robíme “, povedal J. Bernstein.

Druhý spôsob, ako J. Biden pracuje na znižovaní nákladov na bývanie, je pomáhať developerom s nákladmi rozšírením daňových úľav. Tým sa dotuje nákup, výstavba a renovácia cenovo dostupného bývania. Ale úsilie administratívy nestačí. Kongresu sa nepodarilo schváliť väčšie granty, ktoré J. Biden navrhoval.