Americký prezident Joe Biden v sobotu vyjadril presvedčenie, že Spojené štáty sa budú schopné vyhnúť bezprecedentnému stavu platobnej neschopnosti, ktorý by mohol mať ďalekosiahle dopady nielen na americkú ekonomiku. Situáciu komentoval po tom, ako sa po piatkových rokovaniach jeho tímu s republikánmi v Kongrese dve strany rozišli bez oznámenia výsledku.

Rokovania na „mŕtvom bode“

Piatok napokon priniesol dve kolá rokovaní medzi Bielym domom a tímom republikánskeho šéfa Snemovne reprezentantov Kevina McCartyho. Po prvom rokovaní republikáni oznámili pozastavenie rozhovorov, ktoré podľa nich neboli produktívne, čo sa negatívne premietlo do ceny akcií na Wall Street. Večer však nasledovala ďalšia schôdzka, po ktorej nebolo jasné, kedy dve strany znovu zasadnú k rokovaciemu stolu.

„Stále verím, že budeme schopní platobnú neschopnosť odvrátiť a že dosiahneme niečo slušné,“ povedal prezident Biden. K téme sa vyjadroval na okraj summitu skupiny G7 v Japonsku, z ktorého sa do Washingtonu vracia v nedeľu.

Rozdielne pohľady demokratov a republikánov

Biely dom uviedol, že pozícia dvoch strán sa stále značne rozchádza, zatiaľ čo kongresman a hlavný vyjednávač republikánov Garret Graves povedal, že piatkové rokovanie sa skončilo bez pokroku. Denník The Washington Post poznamenal, že obe strany sa v posledných dňoch dostali pod obrovský tlak svojich straníckych kolegov, aby vo vyjednávaní príliš neustupovali.

Republikáni odmietajú schváliť samostatné posunutie dlhového stropu, ktorý je po opakovanom navyšovaní z posledných rokov na úrovni 31,4 bilióna dolárov, a požadujú za tento krok výrazné škrty v štátnych výdavkoch. Biden pôvodne o veci odmietal vyjednávať a obviňoval republikánov, že berú americkú ekonomiku ako rukojemníkov, aktuálne rozhovory potom prezentuje ako oddelenú debatu o rozpočtovej politike. Prezident a ďalší predstavitelia Demokratickej strany pri tom uvádzajú, že škrty navrhované republikánmi by poškodili americké domácnosti a podniky.

„Dátum X“ sa blíži

Podľa informácií The Washington Post panujú nezhody vo viacerých bodoch, ale významnou prekážkou sa stala otázka obmedzenia vládnych výdavkov vo fiškálnom roku začínajúcom na jeseň. Vyjednávačov pri tom začína tlačiť čas, keďže akúkoľvek dohodu by ešte čakalo nemenej zložité schvaľovanie v Kongrese. Podľa ministerstva financií by mohla platobná neschopnosť nastať už 1. júna, obávané „dátum X“ ale tiež môže prísť až o niekoľko dní neskôr.