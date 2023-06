Americký prezident Joe Biden v sobotu podpísal zákon pozastavujúci platnosť pravidiel o dlhovom strope do začiatku roka 2025, informovali svetové agentúry s odvolaním sa na Biely dom. Federálna vláda by bez tohto kroku prestala byť na začiatku budúceho týždňa schopná splácať svoje záväzky, USA by tak boli prvýkrát v histórii v platobnej neschopnosti.

Snemovňa reprezentantov a Senát schválili zákon tento týždeň po tom, čo demokratický prezident Biden a republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy dosiahli po napätých rokovaniach dohodu. Americká vláda tak zabezpečila, že ďalší podobný politický boj sa neuskutoční pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami.

Zákon odkladá problém dlhového stropu, ktorý hrozil turbulenciami v americkej a svetovej ekonomike. Biden jeho podpisom pozastavil uplatňovanie pravidiel o dlhovom strope do januára 2025. Počíta tiež s obmedzením rastu štátnych výdavkov o 1,5 bilióna dolárov v nasledujúcich desiatich rokoch, so škrtmi v rozpočte daňovej správy a sprísnením niektorých podmienok pre čerpanie sociálnej pomoci.

Do platobnej neschopnosti sa Spojené štáty ešte nikdy nedostali, hoci podobne blízko boli v roku 2011. Tento rok hrozila už 5. júna. Biely dom o podpise, ktorý sa uskutočnil v súkromí v Bielom dome, informoval vo vyhlásení zaslanom e-mailom, v ktorom Biden poďakoval predstaviteľom Kongresu za ich partnerstvo.