Británia niekoľkokrát žiadala administratívu amerického prezidenta Joea Bidena, aby spolu vytvorili dialóg na poli obchodu a technológií, aký Spojené štáty zdieľajú s EÚ. Všetky pokusy však skončili odmietnutím, píše portál Politico.

Ešte počas svojho pôsobenia vo funkcii ministerky sa bývalá britská premiérka Liz Trussová snažila v rámci svojich stretnutí s americkou ministerkou obchodu Ginou Raimondovou a inými predstaviteľmi Bidenovej vlády zintenzívniť rokovania o vybudovaní dodávateľských reťazcov v oblasti čistej technológie a posilnení britsko-americkej spolupráce v oblasti umelej inteligencie (AI) a polovodičov.

Rovnaké ciele sa snažila presadiť aj po tom, čo sa na jeseň 2022 stala britskou premiérkou. Ukázalo sa však, že Američania sa báli, že by si mohli svojich európskych partnerov pohnevať, keby na jej návrhy pristúpili. Na rozhodnutí Washingtonu malo zásluhu aj klesajúce postavenie pobrexitového Spojeného kráľovstva mimo krajín EÚ. Podnikatelia, politici a experti sa tak obávajú, že Británia ostane mimo centra diania.

„Veľakrát sme sa snažili,“ lamentuje nemenovaný bývalý člen britskej administratívy v otázke zriadenia britského ekvivalentu k Rade EÚ – USA pre obchod a technológie (TTC). „Rozprávali sme sa o tom s Ginou Raimondovou s tým, že by to podľa nás bola dobrá príležitosť,“ dodal zdroj a upresnil, že im išlo skôr o trojstrannú spoluprácu, než priame zapojenie sa do rokovaní medzi EÚ a Amerikou.

Zacielené na Čínu

K zriadeniu TTC došlo v júni 2021 a na jej čele stoja Raimondová, americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová. Toto fórum umožňuje ich únijným náprotivkom – eurokomisárke pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovej a eurokomisárovi pre obchod Valdisovi Dombrovskisovi – priamo zasahovať do formovania politiky v oblasti obchodu a technológií.

Spojené štáty sa snažia pretlačiť kontroly na vývoz moderných polovodičov do Číny a vytvoriť nové zabezpečené technologické dodávateľské reťazce mimo Peking. Washington sa takisto prostredníctvom dotácií na moderné zelené technológie a mikroprocesory snaží podporiť inováciu.

Normy v tejto oblasti podľa Raimondovej v rámci TTC udáva desať pracovných skupín s EÚ. Brusel však odmietol snahy Washingtonu, ktorý chcel využiť toto fórum ako nástroj, ktorým by Pekingu išiel „priamo po krku“.

Zdá sa, že Spojené kráľovstvo všetky tieto rokovania premešká, pretože odpoveď Američanov na britskú snahu o zapojenie sa do dialógov doteraz znela vždy rovnako: „Pracujme zatiaľ s tým, čo máme.“

Možno pomôže spojenie síl

Spojené kráľovstvo a Spojené štáty v súčasnosti komunikujú na ad hoc báze v rámci novej Atlantickej charty, ktorú v roku 2021 podpísali bývalý britský premiér Boris Johnson a prezident Biden.

Niektorí obchodní experti sa domnievajú, že Spojené kráľovstvo by malo väčšiu šancu Washington ohľadom vstupu do TTC prehovoriť, keby oň požiadalo spoločne s inými krajinami.

Podľa odborníčky na politiku v oblasti technológií Sabiny Ciofuovej z obchodného orgánu techUK by Británia mohla spojiť sily s Japonskom, Južnou Kóreou a inými vyspelými ekonomikami a spoločne by mohli požiadať o členstvo v TTC+, ktorého súčasťou sú aj krajiny G7 a iní partneri.

Americkí a únijní zástupcovia vyjadrili takémuto rozšíreniu podporu v decembri 2022 počas posledného zasadnutia TTC, no iba v súvislosti s určitými otázkami celosvetového významu.