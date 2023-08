Renée Onqueová absolvovala šesťtýždňový kurz „Riadenia šťastia“ na Harvardovej univerzite. Je úplne bezplatný a dostupný až do 27. marca 2024. Každý účastník ho môže prejsť vlastným tempom, no po šiestich týždňoch príde o prístup k materiálom aj pokrok, ktorý sa mu za ten čas podarilo urobiť.

Onqueová sa po absolvovaní kurzu cítila za svoje šťastie viac zodpovedná. Naučila sa, že jej pocity budú ovplyvňovať aj udalosti, nad ktorými nemá kontrolu. Úplnú kontrolu má iba nad tým, ako na ne zareaguje. S portálom CNBC sa podelila o štyri cenné poznatky, ktoré si z kurzu odniesla:

1. Ako často by sme mali byť šťastní?

V tomto smere neexistuje žiadna pevne stanovená hranica. Šťastie môžeme pociťovať veľmi často, ak robíme to, čo nám na tvári vyvoláva úsmev. Skvelým cvičením je „Duchenneov úsmev“, počas ktorého človek zapája svaly okolo úst a očí. Autor kurzu šťastia Arthur Brooks vysvetlil, že aj vďaka silenému úsmevu dokážeme byť po chvíli šťastnejší a veselší. Potvrdil to aj výskum z roku 2022.

2. Je reálne očakávať, že budeme šťastní nonstop?

Je nereálne pociťovať šťastie 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Nad emóciami máme iba čiastočnú kontrolu, prezradil Brooks. Ovplyvniť ich môžu naše genetické predispozície či vonkajšie faktory, akým je správanie iných ľudí. Lepšie riadenie pocitov si preto vyžaduje úsilie a značnú dávku disciplíny.

3. Ako môžeme svoje šťastie chrániť pred ostatnými?

Vzťahy výrazne ovplyvňujú naše šťastie. Jednou zo siedmich praktík, ktoré podľa vedcov z Harvardu vedú k šťastnému životu a dobrému zdraviu, je schopnosť riešiť konflikty. Brooks takisto odporúča rozvíjať úprimné priateľstvá. „Ak chcete priateľa, musíte byť priateľom,“ vysvetlil autor kurzu. Ľudia by sa k priateľom mali správať rovnako, ako to od nich sami vyžadujú. „Podporte ich, dajte im možnosť byť sami sebou a raďte im bez toho, aby ste ich správanie odsudzovali,“ dodala Onqueová.

4. Ako si udržať šťastie aj v ťažkom období?

Veľké životné zmeny so sebou často prinášajú stres a únavu. Niekedy si tieto zmeny ako zmena práce či sťahovanie do nového mesta volíme sami. Inokedy prídu nečakane a my sa zrazu musíme vyrovnať so stratou blízkeho človeka či pandémiou. Brooks v rámci kurzu odporučil zmenu neignorovať, ale namiesto toho ju prijať a s ňou aj všetky súvisiace emócie. Psychológovia zistili, že mnohí ľudia zažijú osobnostný rast práve po prekonaní traumatickej udalosti.