Európska komisia zverejnila návrh revidovaného nariadenia o bezpečnosti hračiek, ktorého cieľom je posilniť ochranu detí pred možnými rizikami. Nové pravidlá sa zameriavajú na celý rad problémov vrátane škodlivých chemických látok v hračkách, najmä tých, ktoré majú vplyv na endokrinný a dýchací systém detí. Okrem toho Komisia posilní presadzovanie práva prostredníctvom požiadavky na digitálny pas výrobku pre všetky hračky. To umožní colným orgánom účinnejšie preverovať a kontrolovať hračky. A to aj tie, ktoré sa predávajú online.

Tento krok nasleduje po hodnotení existujúcej smernice o bezpečnosti hračiek, z ktorého vyplynula potreba vyšších úrovní ochrany najmä pred toxickými chemikáliami a účinnejšieho vymáhania práva. Nové pravidlá sú naďalej v súlade so stratégiou EÚ pre udržateľnosť v oblasti chemických látok, čím sa potvrdzuje záväzok EÚ zabezpečiť, aby sa v Únii predávali len bezpečné hračky, či už vyrobené doma alebo dovezené. V návrhu sa zdôrazňuje bezpečnosť detí a zároveň sa podporuje spravodlivá hospodárska súťaž a voľný pohyb hračiek v rámci jednotného trhu.

Holandská výroba vodíku dostane podporu od EÚ

Európska komisia dala zelenú holandskému programu v hodnote 246 miliónov eur, ktorý je zameraný na podporu výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov v súlade s vodíkovou stratégiou EÚ a európskou Zelenou dohodou. Táto iniciatíva podporí Holandsko pri dosahovaní jeho cieľa 500 MW kapacity elektrolyzérov do roku 2025, čím prispeje k celkovým ambíciám EÚ.

Pomoc, ktorá bola udelená na základe výberového konania, podporí aj výstavbu najmenej 60 MW kapacity elektrolýzy. Očakáva sa, že to pomôže zabrániť približne 55 kilotonám emisií CO2 ročne do roku 2030, čím sa podporí úsilie krajiny znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent do roku 2030. Toto opatrenie je tiež v súlade s plánom REPowerEU, ktorého cieľom je znížiť závislosť od ruských fosílnych palív a urýchliť ekologický prechod.

Microsoft Teams pod kontrolou antitrustových orgánov

Európska komisia začala formálne vyšetrovanie spoločnosti Microsoft, v rámci ktorého skúma možné porušenie pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v súvislosti s jej nástrojom na komunikáciu a spoluprácu Teams. Komisia bude posudzovať, či prepojenie balíka Teams so široko používanými podnikovými balíkmi Office 365 a Microsoft 365 zo strany spoločnosti Microsoft môže obmedzovať hospodársku súťaž v európskom hospodárskom priestore.

Obavy spočívajú v tom, či Microsoft neposkytuje Teams nespravodlivú distribučnú výhodu tým, že obmedzuje interoperabilitu medzi svojimi balíkmi na zvýšenie produktivity a konkurenčnými ponukami. Nárast práce na diaľku počas pandémie koronavírusu podnietil výrazný prechod na softvér založený na cloude, čo viedlo k vzniku nových hráčov na trhu.

Ak sa preukáže, že konanie spoločnosti Microsoft je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže, môže byť v rozpore s pravidlami EÚ, ktoré zakazujú zneužívanie dominantného postavenia. Vyšetrovanie nadväzuje na sťažnosť, ktorú v júli 2020 podala spoločnosť Slack Technologies.