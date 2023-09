Globálne ceny ropy by čoskoro mohli dosiahnuť úroveň sto dolárov za barel. Môžu za to vyššie úrokové sadzby, zníženie ťažby a nedostatočné investície do ropného priemyslu. V rozhovore pre agentúru Bloomberg to podľa Business Insideru uviedol analytik pre energetiku v spoločnosti JPMorgan Christyan Malek.

Ten okrem toho varoval pred nevídaným kolísaním nákladov na surovú ropu. „Zapnite si bezpečnostné pásy. Čaká nás veľmi volatilný supercyklus,“ povedal Malek.

Tok kapitálu do nových zdrojov ropy podľa neho už nie je taký ako počas posledných tridsiatich rokov. To poháňa rast dlhodobých cien, pričom jeho odhad je, že sa zastavia na úrovni sto dolárov za barel.

Ceny ropy v nedávnych mesiacoch opäť vzrástli, pretože kľúčoví producenti ropy – Saudská Arábia a Rusko – aj naďalej v snahe udržať stabilitu cien obmedzujú ťažbu. Zvýšenie úrokových sadzieb svetovými centrálnymi bankami takisto prispelo k rastu cien ropy, pričom vyššie náklady na pôžičky robia investície do ropných projektov nákladnejšími a tým pádom obmedzujú dodávky, poznamenal Malek.

Počas posledných šiestich štvrťrokov zvýšil americký Fed úrokové sadzby v Spojených štátoch z takmer nuly na viac než päť percent s cieľom spomaliť infláciu.