Ak nová vláda a parlament neprijmú trvalé konsolidačné opatrenia, hospodárenie Slovenska bude naďalej vykazovať vysoké deficity a rastúci verejný dlh. V tomto roku by schodok verejných financií mal dosiahnuť 5,7 percenta hrubého domáceho produktu. Následne vzrastie až k úrovni 6,6 percenta HDP v roku 2025 a stabilizuje sa na úrovniach okolo 6,2 percenta HDP v rokoch 2026 až 2027. Vyplýva to z novej prognózy strednodobého fiškálneho vývoja, ktorú v piatok zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

„Zhoršenie oproti roku 2023 na celom horizonte prognózy je spôsobené najmä rastom výdavkov v sociálnej oblasti (dôchodky) a v zdravotníctve, ako aj zvýšenými úrokovými nákladmi," vysvetlila fiškálna rada.

Konsolidačné scenáre

Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenených politík. Okrem toho RRZ pripravila aj dva konsolidačné scenáre. Prvý obsahuje každoročné ozdravenie verejných financií na úrovni 0,5 percenta HDP alebo približne 750 miliónov eur, čo je minimum v súlade s pravidlom výdavkových limitov a záväzkom z plánu obnovy. Druhý scenár počíta s konsolidáciou na úrovni 0,75 percenta HDP alebo jednej miliardy eur ročne.

V prvom scenári by úroveň deficitu verejných financií klesala na celom horizonte prognózy k štyrom percentám HDP v roku 2027. „V prípade vyššej konsolidácie na úrovni 0,75 percenta HDP ročne by úroveň deficitu postupne klesala na hodnotu tri percentá HDP v roku 2027, čo by už stabilizovalo dlh," priblížila rozpočtová rada.

Prognóza RRZ predpokladá v tomto roku štrukturálny deficit verejných financií, bez dočasných vplyvov z dôvodu dodania vojenskej techniky, na úrovni 4,5 percenta HDP. Následne by mal rásť k 6,1 percenta HDP v roku 2025. V závere prognózovaného obdobia očakáva rada jeho ďalší mierny nárast na hodnotu 6,3 percenta HDP.

Hrubý verejný dlh

Ak vláda neprijme dodatočné konsolidačné opatrenia, čisté zadlženie Slovenska sa bude v roku 2027 nachádzať tesne pod úrovňou 64 percent HDP, čo predstavuje výrazný nárast oproti aktuálnym 48,9 percenta HDP, varovala RRZ. K nárastu čistého dlhu v pomere k HDP prispieva podľa rady najmä vysoká úroveň deficitov, ktorá prevyšuje príspevok rastu ekonomiky.

Pri konsolidácii v súlade s výdavkovými limitmi by čistý dlh rástol pomalšie, postupne na 59,2 percenta HDP v roku 2027. V prípade konsolidácie na úrovni 0,75 percenta HDP ročne by rástol ešte pomalšie a na konci prognózovaného obdobia by sa stabilizoval na úrovni 56,8 percenta HDP.

Hrubý verejný dlh môže podľa RRZ už v roku 2024 prekročiť hranicu 60 percent HDP. V ďalších rokoch má jeho rast pokračovať, pričom bude stále výrazne nad horným limitom dlhovej brzdy. „Plnenie výdavkových limitov by spomalilo rast hrubého dlhu, na konci horizontu by sa dostal na úroveň 65,1 percenta HDP. V prípade konsolidácie na úrovni 0,75 percenta HDP ročne by sa hrubý dlh na konci horizontu zastabilizoval pod úrovňou 63 percent HDP," dodala rozpočtová rada.