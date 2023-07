V jednom z preventívne evakuovaných hotelov na ostrove Korfu, kde sa taktiež začal šíriť požiar, boli aj Slováci. Všetci sú v poriadku a po upokojení situácie sa spolu s ďalšími klientmi mohli opätovne vrátiť do ubytovania. V súvislosti so situáciou na ostrove Korfu to uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.

Jeho slová potvrdil aj hovorca ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Matúš Dávid. „Môžeme potvrdiť, že zhruba 15 klientov jednej zo slovenských cestovných kancelárií sa podarilo úspešne evakuovať a sú v bezpečí a v poriadku,“ uviedol. „Situáciu naďalej pozorne sledujeme a preverujeme informácie aj s ďalšími agentúrami, prostredníctvom ktorých slovenskí občania cestovali na Korfu,“ dodal hovorca rezortu diplomacie.

Evakuačné kroky podľa Berkesových informácií majú bezpečnostno-preventívny charakter vzhľadom na situáciu na ostrove Rodos. „Na Korfu je však predsa len situácia odlišná, je to zelenší ostrov, severnejšie položený, na rozdiel od Rodosu tam tiež výrazne nekomplikuje situáciu silný vietor,“ upozornil. „Vývoj, samozrejme, naďalej pozorne sledujeme,“ uistil.

Odporúčania ambasády

O požiaroch na ostrove Korfu, ktoré vypukli v nedeľu večer, informuje na sociálnej sieti aj Veľvyslanectvo SR v Grécku. Oheň zasiahol oblasti Santa, Megoula, Porta, Palia Perithia a Sinies, plamene zasiahli aj obce Viglatouri a Apolissoi. Evakuácia prebieha v smere na Kasiopi. „Nedisponujeme informáciou o zraneniach ani stratách na životoch našich občanov,“ zdôraznilo veľvyslanectvo

Dodalo, že z pláže Nissaki na ostrove bolo pomocou člnov pobrežnej stráže a súkromných lodí evakuovaných 59 osôb. „Zachránené osoby boli prevezené do haly prístavného úradu na Korfu,“ uviedla ambasáda.

Slovenským občanom nachádzajúcim sa na evakuovaných miestach odporúča riadiť sa pokynmi miestnych úradov, bezpečnostných a záchranných zložiek. „Zároveň občanom odporúčame kontaktovať cestovné kancelárie a ich delegátov nachádzajúcich sa na ostrove Korfu s cieľom informovať sa o možnostiach ich prípadného bezpečného návratu domov,“ oznámilo veľvyslanectvo v Aténach.