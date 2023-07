Ceny na slovenských čerpacích staniciach porastú. Dôvodom sú rastúce svetové ceny ropy. Ako uviedol analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu by sa tak mali vyšplhať nad 1 euro a 65 centov a motorovej nafty na 1,55 eura. „Trend rastu cien ropy by sa mal pretaviť do ďalšieho zdražovania palív na našich čerpacích staniciach. Na komoditných burzách možno pozorovať aj rast rafinérskych marží,“ uviedol Pánis.

Ropa pokračovala v závere júla v raste už piaty týždeň za sebou. Pripísala si vyše 3,5- percentný zisk, čím sa Brent priblížil k 84- dolárovej úrovni a ropa WTI atakovala métu 80 dolárov. To predstavuje tri a pol mesačné maximá.

Zisky ropy podporovalo podľa analytika Pánisa zverejnenie makrodát zo Spojených štátov, ktoré ukázali, že miestna ekonomika v druhom kvartáli zrýchlila tempo rastu napriek sprísňovaniu menovej politiky. Trh práce v USA pritom ostáva robustným a inflácia ustupuje. „Čo je definícia zlatovlasého scenára tzv. jemného zosadnutia,“ podotkol Pánis.

Plusom pre ropu bolo aj rozhodnutie čínskych tvorcov hospodárskej politiky o stimulovaní agregátneho dopytu cez podporu spotreby domácností ako aj zlepšenie podnikateľského prostredia a podmienok pre súkromné firmy. „Okrem toho ropu tlačí na vyššie úrovne už dlhšie obdobie obmedzovanie ťažby kartelu OPEC+ vrátane dobrovoľného zníženia produkcie Rijádom a Kremľom,“ dodal Pánis.

Solídny globálny ekonomický rast s výnimkou stagnujúcej eurozóny, kde počas júlovej aktualizácie Medzinárodný menový fond zlepšil jeho vyhliadky, by sa mal podľa Pánisa pretaviť aj do pokračovania dynamického rastu dopytu po rope. Ten sa už dlhšie pohybuje nad predkovidových maximách, a ktorý predbieha aktuálne priškrtenú ponuku. „Existuje preto riziko zhoršovania sa ponukovo- dopytovej nerovnováhy v nasledujúcich mesiacoch, čo by mohlo tlačiť ceny čierneho zlata na potenciálne ešte vyššie úrovne,“ uzavrel Pánis.