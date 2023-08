Iba tri minúty svižných pohybov denne dokážu znížiť riziko vzniku 13 druhov rakoviny až o 30 percent. Podľa portálu CNBC to vyplynulo z novej štúdie, ktorej výsledky uverejnil časopis JAMA Oncology.

Vedci odhalili, že ľudia, ktorí denne trávili tri až štyri minúty vykonávaním fyzicky intenzívnejšej činnosti – utekali na autobus alebo išli po schodoch – majú nižšie riziko vzniku rakoviny než ľudia, ktorí všade kráčajú pomaly.

„Nazvali to ‚energická prerušovaná fyzická aktivita bežného života', takže nešlo o cvičenie. Myslím, že práve to je dôležité,“ vysvetlila Tracy Craneová z centra pre výskum rakoviny spadajúceho pod University of Miami. Vedci totiž zistili, že svižnou aktivitou došlo k zníženiu rizika rakoviny aj u ľudí, ktorí sa nevenujú cvičeniu.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov však vedci odporúčajú venovať miernej až intenzívnej fyzickej aktivite aspoň 150 minút týždenne. Nie každý má tú možnosť, a preto môže byť veľmi užitočné, ak človek do svojho každodenného života zaradí niekoľko časovo menej náročných zmien. Môže napríklad začať chodiť po schodoch alebo parkovať trochu ďalej od vchodu do obchodu.

Z hľadiska prevencie rakoviny to môže byť veľmi prospešné najmä vtedy, keď bude novú aktivitu vykonávať s trochu vyššou intenzitou, uzavrela Craneová.