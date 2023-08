Komédia Barbie je z hľadiska tržieb najúspešnejším filmom roka v severnej Amerike. V pokladniach miestnych kín snímka o slávnej bábike do stredy zarobila 575,4 milióna dolárov. Prekonala tak snímku Super Mario Bros. vo filme, ktorý utŕžil 574 miliónov dolárov. Informoval o tom web CNBC.

Film režisérky Grety Gerwigovej je tiež o krok bližšie k tomu, aby tento rok získal titul najzárobkovejšieho filmu na svete. Snímka vznikla v spolupráci s výrobcom hračiek Mattel a štúdiom Warner Bros. Discovery. Celosvetovo Barbie zarobila 1,3 miliardy dolárov, čím sa blíži k sume 1,35 miliardy dolárov, ktorú od apríla vyniesol svojim tvorcom film Super Mario Bros. vo filme. Oba snímky sú jediné, ktoré tento rok prekonali hranicu jednej miliardy dolárov.

Barbie začala trhať rekordy už pri júlovej premiére, keď zarobila 162 miliónov dolárov, čo je tento rok najviac. Bola to najúspešnejšia premiéra pre film režírovaný ženou a Barbie je teraz aj najzárobkovejším filmom režírovaným iba ženou.

Barbie bola najnavštevovanejším filmom po štyri po sebe idúce víkendy. Očakáva sa, že potiahne predaj vstupeniek po zvyšok leta až do jesene. V najbližších týždňoch sa do kín podľa CNBC dostane len málo veľkých filmov. To by malo Barbie umožniť predávať ďalšie vstupenky bez väčšej konkurencie.