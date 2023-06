Deutsche Bank využíva umelú inteligenciu (AI) na skenovanie portfólií bohatých klientov. Nadnárodná ING Group preveruje potenciálnych neplatičov. Morgan Stanley priznal, že jeho bankári experimentujú v „prostredí bezpečia a obsahu“. Jedna z najstarších firiem na svete JPMorgan Chase zatiaľ loví talenty a inzeruje viac pracovných ponúk v oblasti AI ako ktorýkoľvek z jej konkurentov.



Revolúcia umelej inteligencie sa plynule rozšírila aj na Wall Street, píše Bloomberg. Podľa najnovších údajov poradenskej spoločnosti Evident približne 40 percent všetkých otvorených pracovných pozícií v tamojších bankách súvisí s AI. Ide najmä o dátových inžinierov a kvantových analytikov, ale v hre sú aj pozície v oblasti etiky a riadenia.



JPMorgan je na čele. Najväčšia americká banka celosvetovo inzerovala od februára do apríla 3 651 ponúk súvisiacich s AI, čo je takmer dvojnásobok jej najbližších rivalov Citigroup a Deutsche Bank. Spustenie četbota ChatGPT od Open AI v novembri 2022 „upozornilo predstavenstvá, generálnych riaditeľov či ďalších členov vrcholových manažmentov bánk, že pravidlá hry sa dramaticky zmenili,“ povedala výkonná riaditeľka a spoluzakladateľka spoločnosti Evident Alexandra Mousavizadehová. „Cena talentu stúpa,“ dodala a situáciu opísala ako „preteky v zbrojení AI“.



Podniky, ale aj banky si sľubujú, že každodenné úlohy sa budú riešiť efektívnejšie, komplexná analýza a modelovanie rizík budú jednoduchšie a rýchlejšie. To je lákavé najmä v bankovníctve, kde na množstve údajov závisia zložitejšie investičné rozhodnutia, a to aj napriek neistote z hľadiska potenciálnych schopností AI a obavám, ako ju regulovať.



Banky využívajú AI, aby „prišli s riešeniami zaistenia prostredníctvom nástrojov, ako sú úrokové swapy a akciové deriváty, čo im umožňuje ponúkať klientom lepšie ceny“, povedal riaditeľ spoločnosti Fieldfisher a bývalý obchodník s derivátmi Steven Burrows.

Najprv AI, potom živí zamestnanci

Deutsche Bank využíva takzvané hlboké učenie, aby analyzovala, či klienti medzinárodného privátneho bankovníctva neinvestujú priveľa do určitého aktíva. Individuálnym zákazníkom priraďuje vhodné fondy, dlhopisy alebo akcie. V súlade s predpismi potom zamestnanci odovzdávajú odporúčania vygenerované AI. „Som veľkým fanúšikom kombinovania umelej a ľudskej inteligencie,“ povedala globálna líderka dátových riešení banky Kirsten-Anne Bremkeová.



Podobné plány má aj JPMorgan. V máji podala patentovú prihlášku na službu podobnú ChatGPT, ktorá má investorom pomôcť pri výbere konkrétnych akcií. Projekt je v počiatočnom štádiu.



Morgan Stanley hovorí, že testuje možnosti veľkých jazykových modelov, teda AI sietí čerpajúcich z obrovského množstva textu z celého internetu. V apríli banka uviedla, že patentovala model využívajúci AI a hlboké učenie na interpretáciu toho, či je komunikácia z Federálneho rezervného systému jastrabia alebo holubičia. Cieľom je odhaliť smerovanie menovej politiky.



„Každá firma, obchodné oddelenie a investičná skupina sa tomu snažia do hĺbky porozumieť,“ povedal vedúci výskumnej skupiny strojového učenia Morgan Stanley Yuriy Nevmyvaka.

Existujú aj obavy

Mnohí vrátane miliardárskeho investora Warrena Buffetta však vnímajú pokrok v oblasti AI ako predzvesť budúcich rizík. „Keď niečo dokáže urobiť všeličo, mám trochu obavy,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Berkshire Hathaway na valnom zhromaždení spoločnosti 6. mája. „Pretože viem, že to už nebudeme schopní vrátiť späť,“ dodal.



Analytici Goldman Sachs odhadujú, že v dôsledku automatizácie prostredníctvom generatívnej AI môže byť zrušených až 300 miliónov pracovných miest na plný úväzok. Tretina by mohla pochádzať z odvetvia obchodných a finančných operácií.