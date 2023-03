Manažéri britskej agentúry Uniform Group našli spôsob, ako pomôcť svojim zamestnancom, ktorých trápia psychické či zdravotné ťažkosti. Namiesto toho, aby o problémoch s členmi tímov diskutovali osobne, im odporúčajú využiť jednu z dostupných zamestnaneckých výhod – bezplatné sedenia u odborníkov, píše denník The Financial Times.

„Ľudia, ktorí sa trápia, majú často viacero problémov,“ približuje výkonný riaditeľ agentúry Uniform Group Nick Howe. Zamestnancov okrem pracovných vecí môžu trápiť aj problémy v osobnom živote či úzkosť spojená s krízou životných nákladov. Manažéri im však podľa Howea nemôžu byť terapeutmi.

Uniform Group je tak jednou z mnohých organizácií, ktoré svojim zamestnancom ponúkajú interné sedenia s odborníkmi na psychické zdravie. Britská centrálna banka túto službu ponúka už od 70. rokov 20. storočia, no dnes ju začína zavádzať čoraz viac spoločností vrátane najlepších právnických firiem, akými sú Hogan Lovells či Linklaters. Zahanbiť sa však nenechali ani americké banky JPMorgan Chase a Goldman Sachs.

Okolo 30 percent zamestnávateľov v Spojených štátoch svojim zamestnancom v roku 2022 služby psychológov či poradcov už ponúkalo alebo to malo v pláne urobiť. Oproti začiatku pandémie ide až o 25-percentný nárast.

Terapie nepriamo pomôžu aj tým hore

Tradičné programy pomoci zamestnancom boli vytvorené s cieľom poskytnúť rady ohľadom osobného života vrátane psychickej pohody či financií. Čoraz viac však musia riešiť zložitejšie problémy, podotýka Kris Ambler z Britského združenia pre poradenstvo a psychoterapiu (BACP).

Prítomnosť interného terapeuta zmierňuje tlak na tímlídrov. „Aj samotný manažér toho môže mať veľa. Vedomosť o tom, že existuje bezpečné a dôverné miesto, ktoré môže členovi tímu odporučiť, ho zbaví pocitov viny, že nebol schopný problém vyriešiť,“ vysvetľuje Francesca Rogersová, spoluzakladateľka platformy GetZeN, ktorá firmám poskytuje terapeutov.

S týmto názorom súhlasí aj Philippa Richardsonová, zakladateľka firmy The Circle Line, ktorá zas spoločnostiam ponúka služby malého tímu terapeutov pracujúcich na diaľku. Dodáva, že k odporúčaniu by citlivým spôsobom mohlo dôjsť napríklad prostredníctvom hodnotenia výkonu zamestnanca, kde by manažér uviedol, na čom by človek mohol popracovať a kto mu s tým pomôže.

Nie všetci však súhlasia, že práca je vhodným miestom na terapeutické sedenia.

Negatívne ohlasy

Reklamná spoločnosť Havas svojim zamestnancom ponúka sedenia v oblasti osobného rozvoja s kvalifikovaným psychoterapeutom. Spätná väzba však nie je až taká pozitívna, prezradil riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov Ewen MacPherson. Prítomnosť interného terapeuta u ľudí vyvolávala pocity nepohodlia, ako aj obavy z porušenia dôvernosti.

Časť zamestnancov mala takisto pocit, že je pre nich náročné odbehnúť si riešiť svoje problémy, následne sa vrátiť späť do práce a tváriť sa, ako keby sa nič nestalo. Ambler z BACP zas tvrdí, že poskytovanie terapeutických služieb je len akousi náplasťou na systémové problémy.

Niektorí zamestnávatelia si navyše nemyslia, že sú zodpovední za starostlivosť o psychické zdravie svojich zamestnancov, uzatvárajú The Financial Times.