Banky v eurozóne by si mali dávať pozor na svoje zdroje financovania, inak im hrozí, že zvyšovanie úrokových sadzieb ich môže „zaskočiť". Upozornil na to predseda Rady Európskej centrálnej banky pre dohľad Andrea Enria vo výročnej správe ECB.

V správe ECB o svojej činnosti v oblasti dohľadu Enria uviedol, že banky v menovej únii sú stabilné. Upozornil však, že rýchle zvyšovanie úrokových sadzieb v minulom roku znamená, že banky sa už nemôžu spoliehať na lacné financovanie.

„Vzhľadom na zvyšovanie úrokových sadzieb a kvantitatívne sprísňovanie by banky mali svoju pozornosť viac sústreďovať na likviditu a riziká v oblasti financovania," uviedol Enria s tým, že „je tu riziko, že banky by mohli byť vývojom na trhu zaskočené". Dodal, že bankové domy by mali mať pripravené také postupy modelovania riadenia aktív a pasív, aby vedeli rýchlo reagovať na zmeny v preferenciách a správaní klientov v situácii, keď sa režim úrokových sadzieb zmení.