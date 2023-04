Napätie vo finančnom sektore spôsobené krachmi dvoch bánk v Spojených štátoch minulý mesiac trvá, pričom podľa CEO JPMorgan Chase Jamieho Dimona by sa malo riešiť pretvorením regulačného procesu. Informoval o tom portál CNBC.

„Keď píšem tento list, súčasná kríza sa ešte neskončila a aj keď je za nami, bude to mať následky v nasledujúcich rokoch,“ uviedol dlhoročný generálny riaditeľ vo svojom výročnom liste akcionárom.

„Ale čo je dôležité, nedávne udalosti nie sú podobné tým, ktoré sa odohrali počas globálnej finančnej krízy v roku 2008,“ dodal. Posledné bankové problémy v USA sa začali kolapsom Silicon Valley Bank (SVB), ktorú regulačné orgány uzavreli 10. marca, keď vkladatelia vytiahli z banky desiatky miliárd dolárov. Menšia Signature Bank bola zatvorená o dva dni neskôr. V Európe zas švajčiarske regulačné orgány sprostredkovali nákup Credit Suisse spoločnosťou UBS.

JPMorgan a ďalšie veľké banky zasiahli, aby vložili 30 miliárd dolárov do regionálnej banky First Republic, o ktorej sa investori obávajú, že by sa mohla stať ďalšou SVB.

„Akákoľvek kríza, ktorá poškodí dôveru Američanov v ich banky, poškodí všetky banky. To je skutočnosť, ktorá bola známa už pred touto krízou. Aj keď je pravda, že táto banková kríza ‚prospela‘ väčším bankám vďaka prílevu vkladov, ktoré dostali od menších inštitúcií, predstava, že tento krach bol pre nich akýmkoľvek spôsobom dobrý, je absurdná,“ napísal J. Dimon.

Regulačné zmeny

Šéf JPMorgan Chase takisto varoval pred náhlymi zmenami regulačného systému. Napísal, že väčšina rizík vrátane potenciálnych strát z dlhopisov držaných do splatnosti boli „skryté“. Neznámou premennou bola podľa neho prepojená sieť depozitnej základne SVB.

„Nedávne zlyhania SVB v Spojených štátoch a Credit Suisse v Európe a súvisiaci stres v bankovom systéme podčiarkujú, že len splnenie regulačných požiadaviek nestačí. Riziká sú veľké a riadenie týchto rizík si vyžaduje neustálu a bdelú kontrolu, ako sa svet vyvíja,“ napísal J. Dimon.

Generálny riaditeľ JPMorgan tvrdí, že sa treba zamerať na budúcnosť. Poukázal na to, že dlhopisy držané do splatnosti, ktoré sa stali problémom pre mnohé banky, sú v skutočnosti vysoko hodnotené vládne dlhy, ktoré podľa súčasných pravidiel dosahujú dobré výsledky, a že nedávne záťažové testy neodhalili vplyv rýchleho nárastu úrokových sadzieb.

J. Dimon povedal, že regulácia by mala byť „menej akademická“, a že tvorcovia politík by si mali dávať väčší pozor na potenciálne pretláčanie niektorých finančných služieb nebankovým subjektom a takzvaným tieňovým bankám.

Klíma a AI

Dve ďalšie široké témy, ktorých sa Dimon dotkol, okrem finančných výsledkov JPMorgan, bola potreba investícií do klimatických technológií a programov odolnosti a vzostup umelej inteligencie (AI).

Povedal, že na mnohých rôznych úrovniach je potrebné urýchliť vývoj zelených technológií. „Na urýchlenie pokroku sa vlády, podniky a mimovládne organizácie musia zosúladiť s radom praktických politických zmien, ktoré komplexne riešia základné problémy, ktoré nás brzdia.“

V prípade AI, ktorá sa raketovo dostala do popredia záujmu investorov od spustenia OpenAI's ChatGPT v novembri, J. Dimon povedal, že JPMorgan už má stovky prípadov použitia AI vo výrobe, ale zdôraznil, že je dôležité byť s touto technológiou opatrný.

„Zodpovedné používanie AI berieme veľmi vážne a máme interdisciplinárny tím etických odborníkov, ktorí nám pomáhajú predchádzať neúmyselnému zneužitiu, predvídať reguláciu a podporovať dôveru u našich klientov, zákazníkov a komunít,“ napísal generálny riaditeľ.

Jeho list akcionárom prichádza po ťažkom roku pre trhy, pričom hlavné priemery v USA klesli na medvedie trhy v roku 2022. J. Dimon to označil za náročný rok pre svet, pričom spomenul vojnu na Ukrajine a rastúce geopolitické napätie s Čínou.

Generálny riaditeľ však uviedol, že rok 2022 bol pre JPMorgan „trochu prekvapivo“ silný. Akcie banky klesli počas kalendárneho roka o 15 percent, no vygenerovali viac ako 37 miliárd dolárov čistého zisku.