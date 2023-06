Slovenská banková asociácia si po analyzovaní dopadov poslaneckého návrhu skupiny poslancov okolo Juraja Šeligu na väčšie sprístupnenie mimoriadnych splátok hypoték myslí, že negatívne dôsledky návrhu prevažujú nad pozitívnymi. Banková asociácia v rámci pripomienkového konania navrhla tento materiál stiahnuť a neprijať. Súčasná právna úprava je podľa nich dostatočná, schválenie návrhu by znamenalo zvýšené náklady, ktoré by sa mohli preniesť na plecia klientov.

Podľa bánk súčasná právna úprava umožňuje spotrebiteľovi dostatočne flexibilné predčasné splatenie úveru, resp. jeho časti. A to formou mimoriadnej splátky bez akýchkoľvek nákladov. Klienti tak môžu urobiť v rámci uplynutia dohodnutej doby fixácie úrokovej sadzby. Takéto predčasné splatenie časti úveru môžu vykonať raz ročne v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia úverovej zmluvy, ktoré nepresiahne 20 percent istiny úveru. „Preto nám nová možnosť predčasných splatení nedáva zmysel,“ uvádza banková asociácia. Skupina poslancov okolo Juraja Šeligu navrhuje umožniť bezodplatné predčasné splatenie každý mesiac a hranicu výšky istiny chce posunúť na 30 percent.

Podľa bánk absentuje tiež úprava v prechodných ustanoveniach, vznikajú zároveň dodatočné náklady na implementáciu a zmenu IT systémov. Splnenie termínu účinnosti zmien novely od 1. septembra 2023 je teda podľa bánk nereálne. V neposlednom rade, dôsledkom schválenia návrhu by mohlo znamenať aj zvýšenie úrokových sadzieb pre klientov.

Generálna prokuratúra SR v rámci pripomienkového konania uviedla, že sa stotožňuje so stanoviskom Ministerstva financií SR. Ministerstvo s návrhom nesúhlasí a myslí si, že miera flexibility splácania úverov na bývanie pred lehotou splatnosti zo strany spotrebiteľov je už v súčasnosti na vysokej úrovni. Kompromisne by však ministerstvo financií vedelo podporiť zmenu ustanovenia tak, že spotrebiteľ by mohol raz ročne bez poplatku splatiť 30 percent z istiny úveru, čo by bolo zvýšenie zo súčasných 20 percent. A to k výročiu úverovej zmluvy v rámci mesiaca pred jej výročím, ako je to doteraz, čím by sa čiastočne zohľadnili ciele poslaneckého návrhu.

Podľa ministerstva hospodárstva je potrebné v doložke vybraných vplyvov vyznačiť negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Zmeny by si vyžiadali výraznejšie zásahy do informačných systémov veriteľov, pričom absentujú prechodné ustanovenia na prispôsobenie sa novým požiadavkám. Zavedenie poslaneckého návrhu by podľa ministerstva hospodárstva spôsobilo komplikácie pri fungovaní konceptu financovania hypoték. Veritelia by boli vystavení výrazným problémom pri aplikácii nových ustanovení v praxi. Riziko je najmä v tom, že výšky predčasných splátok môžu byť rôzne, či nepravidelné a veritelia budú mať problém v nastavení splátkového kalendára.