Britská banka Lloyds Banking Group plánuje uskutočniť predaj skupiny Telegraph Media Group, ktorá vydáva britské noviny The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph. S odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou to napísal ekonomický list Financial Times (FT).

Banka Lloyds podľa zdrojov kvôli dlhom vlastníckej rodiny Barclayovcov uvalila nútenú správu na holdingovú spoločnosť B.UK, ktorá má pod kontrolou noviny The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph, a tiež časopis Spectator. Hodnota aktív, ktorých predaj banka Lloyds plánuje, predstavuje podľa analytikov 500 až 700 miliónov libier (581 až 813 miliónov eur), píše Financial Times.

Medzi záujemcami o tieto aktíva by podľa denníka The Guardian mohla byť napríklad spoločnosť DMGT, ktorá vlastní britské listy Daily Mail, Mail on Sunday a Metro.

Rodina Barclayovcov kúpila firmu Telegraph Media Group v roku 2004. Lloyds získala pohľadávky rodiny Barclayovcov pri prevzatí konkurenčnej banky HBOS v roku 2008. Podľa zdrojov FT sa výška týchto dlhov pohybuje blízko jednej miliardy libier (1,16 miliardy eur).

Hovorca rodiny Barclayovcov uviedol, že tieto dlhy „súvisia s celkovou vlastníckou štruktúrou mediálnych aktív rodiny“. Žiadnym spôsobom sa netýkajú aktivít či finančnej stability skupiny Telegraph Media Group, dodal.