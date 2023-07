Americká investičná banka JPMorgan Chase & Co zvýšila v druhom štvrťroku čistý zisk o 67 percent na 14,47 miliardy dolárov. Zarobila viac na úrokoch z úverov a ťažila z prevzatia banky First Republic. Najväčšia americká banka to uviedla vo svojom oznámení. Vyšší zisk má vďaka príjmom z úrokov aj konkurenčná banka Wells Fargo. Hospodárske výsledky najväčších amerických bánk začínajú výsledkovú sezónu pre druhý kvartál.

JPMorgan Chase odkúpila väčšinu aktív skrachovanej First Republic Bank vďaka májovej dohode podporovanej vládou. Posilnilo to jej čistý úrokový výnos, čo je rozdiel medzi tým, čo banky zarábajú na úveroch a čo vyplácajú na úrokoch pri vkladoch. Tento výnos vzrástol o 21,9 miliardy dolárov, čo je o 44 percent, respektíve o 38 percent bez započítania podielu First Republic. JPMorgan uviedla, že tento rok očakáva čistý úrokový výnos okolo 87 miliárd dolárov.

Výnosy sa zvýšili o viac ako tretinu na 41,3 miliardy dolárov, čo bol rýchlejší rast ako na začiatku roka. Zisk aj výnosy prekonali odhady analytikov v ankete agentúry Reuters.

Wells Fargo potom v období od apríla do júna zvýšila zisk o 57 percent na 4,94 miliardy dolárov. Štvrtá najväčšia americká banka zvýšila prognózu čistého úrokového výnosu na tento rok, jej akcie na výsledky hospodárenia zareagovali rastom takmer o štyri percentá.

Wells Fargo si vyčlenila v druhom kvartáli do rezervy na úverové straty 1,71 miliardy dolárov. Vlani touto dobou to bolo 580 miliónov dolárov.

Americké banky hromadia finančné prostriedky, aby sa pripravili na to, že spotrebitelia nebudú splácať úvery v dôsledku zhoršenia stavu ekonomiky. Obavy o zdravie ekonomiky zosilneli začiatkom tohto roka, pretože kolaps troch regionálnych bánk spôsobil turbulencie v bankovom sektore a volanie po prísnejšej regulácii.