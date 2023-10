Generálny riaditeľ Bank of America (BofA) Brian Moynihan staval dlhé roky na to, že úrokové sadzby nakoniec jedného dňa stúpnu. V takomto duchu presviedčal aj investorov. Vybudoval masívnu depozitnú základňu, ktorá by umožnila rast ziskov, keď Federálny rezervný systém zmení kurz.



Sadzby skutočne vystrelili nahor, píše Bloomberg, no jeho banka najviac zaostáva medzi americkými bankovými gigantmi. Jej investície zarábajú menej ako konkurenti a akcie sú najhoršie na trhu. Dôvodom je čiastočne aj to, že BofA vložila stovky miliárd dolárov do dlhotrvajúcich štátnych dlhopisov a hypotekárnych záložných listov za nízke sadzby, ktoré prevládali počas pandémie. Tieto aktíva vykazujú teraz obrovské papierové straty.

Keď sa akcie BofA minulý týždeň pohybovali blízko trojročného minima, B. Moynihan sám prehovoril o tejto téme na stretnutí svojich vrcholových manažérov. Počas pandémie banka „priťahovala záplavu dodatočných vkladov, ktoré musela niekam uložiť a robiť to obozretne“, povedal im generálny riaditeľ.

„Cenné papiere s dlhšou splatnosťou sú peniaze, ktoré sú viazané, inak by sa dali využiť produktívnejšie,“ myslí si však Scott Siefers z Piper Sandler, čím odôvodňuje, prečo BofA pociťuje väčšiu záťaž ako iné banky.

Najväčšie portfólio

Všetci hlavní veritelia utrpeli neúspechy spojené s držbou dlhopisov, ale BofA vyniká svojou veľkosťou a vplyvom. Spomedzi štyroch najväčších bánk je jej portfólio cenných papierov najväčšie s najnižším výnosom a je sústredené v dlhoch, ktoré sú splatné po desiatich rokoch.

Rozhodnutie investovať do aktív s dlhšou splatnosťou sa datuje do obdobia pandémie. Vtedajší finančný riaditeľ Paul Donofrio rozdelil hotovosť medzi dlhodobé produkty s pevným výnosom a zvyšok išiel do krátkodobých a pohyblivých dlhov. Tento krok bol navrhnutý tak, aby pomohol ochrániť čistú úrokovú maržu banky, ak by sa sadzby nehýbali, ani neklesli.



Naproti tomu generálny riaditeľ JPMorgan Chase Jamie Dimon v októbri 2020 signalizoval, že jeho banka si dáva pozor na vyššie sadzby. „Nebudeme investovať do vecí, ktoré zarobia 50, 60 alebo 70 základných bodov,“ povedal. „Nechceme byť v pozícii, v ktorej stratíme veľa peňazí, keď investujeme do päť alebo desaťročných cenných papierov.“



Pred výsledkami za tretí štvrťrok Wall Street očakáva, že čistý úrokový príjem BofA v danom období vzrastie o 2,7 percenta, čo je najmenej medzi jej konkurentmi; v porovnaní s JPMorgan o 27,5 percenta, Wells Fargo 5,5 percenta a Citigroup 3,7 percenta.



Prudký nárast sadzieb znamená, že portfóliá dlhopisov budú opäť zaťažovať schopnosť bánk zlepšiť svoj kapitálový pomer, uviedla v liste zaslanom klientom analytička UBS Group Erika Najarianová.

BofA skutočne platí menej ako dve percentá zo svojej obrovskej depozitnej základne, takže stále môže zarábať peniaze na pôžičkách a investíciách na rozdiel od menších bánk, ktoré platia za nové vklady viac, ako vynášajú ich staršie aktíva.

Priznal obavy

B. Moynihan priznal minulý týždeň vrcholovému manažmentu obavy z portfólia s nízkym výnosom počas strategického stretnutia v sídle banky v Charlotte v Severnej Karolíne. Povedal, že obrovský prílev vkladov nedával BofA v tom čase takmer žiadnu možnosť a ona sa rozhodla použiť peniaze zodpovedným spôsobom.

Moynihanovou mantrou „zodpovedného rastu“ počas jeho 13-ročného pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa bola stratégia zarábania peňazí bez podstupovania neprimeraného rizika. Niektorí investori sa však sťažovali, že stratégia je príliš konzervatívna a chýba jej príležitosť na rast.

Nerealizované straty sa týkajú skôr investorov a podľa analytika RBC Capital Markets Gerarda Cassidyho nepredstavujú zásadný problém pre typického bankového klienta. „Myslíte si, že niekoho s 50-tisíc dolármi v Bank of America zaujímajú nerealizované straty z dlhopisov? Samozrejme, že nie,“ povedal. „Straty dlhopisov sú niečo, na čo sa zameriavajú investori do akcií.“